بالصور| رجل يحرق كلبا على قيد الحياة ليتناول لحمه.. والشرطة تفرج عنه

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منذ 40 دقيقة
الرجل قام بربط سلسلة حول عنق الكلب الذي كان ينبح بشدة ثم وضعه على النار حتى نفق

الرجل قام بربط سلسلة حول عنق الكلب الذي كان ينبح بشدة ثم وضعه على النار حتى نفق

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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تلتقط الأعين أحيانا بعض الأخبار على المواقع الإخبارية، عن شخص ما ذبح الكلاب وطبخها لينصب على مجموعة من الناس، لكن ما التقطته كاميرات المراقبة في الصين كان مختلفا تمام، حيث كشفت عن رجل صيني وهو يقوم بحرق كلب صغير على قيد الحياة ثم قطع رأسه مع أحد زملائه حتى يتناول لحمه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت السيدة جين رئيسة إحدى المجموعات التي تهتم بالحيوانات عبر الإنترنت في جيوجيانج الموجودة في مقاطعة جيانجشي، إن الرجل قام بربط سلسلة حول عنق الكلب الذي كان ينبح بشدة ثم وضعه على النار حتى نفق.

وأوضحت جين، أنها رصدت تلك اللقطات مع أحد أصدقائها حتى يتم القبض على الرجل، وأرسلتها لمنظمة تهتم بحقوق رعاية الحيوان في الصين والتي قررت عدم إظهار لقطات الفيديو بسبب قسوتها.

وتمكنت جين من العثور على الرجل، الذي اعتذر فيما بعد عن سلوكه لمحبي الحيوانات ووعد بعد القيام بهذا الفعل ثانية.

وألقت الشرطة القبض عليه ولكنها أفرجت عنه بعد ذلك، لعدم وجود قانون في الصين يهتم بحماية الحيوان.

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