بالفيديو| فيل يطارد طفلا ويدهسه تحت أقدامه

فيل أفريقي
أظهر مقطع فيديو مطاردة فيل في الهند لمجموعة من الأطفال الصغار حضروا لمشاهدة الحيوانات.
وطارد الفيل أحد الأطفال، ووفقًا للشرطة المحلية، لم يتمكن الطفل الذي يتراوح عمره ما بين 8 إلى 10 سنوات من النجاة، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووصفت الصحيفة المشهد بالحزين، بعد أن اختفى الطفل عن الأنظار، ويُسمع في المقطع المصور صوت المتفرجين في الخلفية وهم يصرخون.
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