آخر الأخبار

قواعد السعادة العشرون.. "متصعبهاش على نفسك"

قواعد السعادة العشرون.. "متصعبهاش على نفسك"

بالفيديو| فيل يطارد طفلا ويدهسه تحت أقدامه

بالفيديو| فيل يطارد طفلا ويدهسه تحت أقدامه

"اعتبرت نفسها رسولا للفرنسيين وأعدمت حرقا".. جان دارك المثيرة للجدل

"اعتبرت نفسها رسولا للفرنسيين وأعدمت حرقا".. جان دارك المثيرة للجدل

هل يكون الضوء مفتاح العثور على الحياة الفضائية الغريبة؟

هل يكون الضوء مفتاح العثور على الحياة الفضائية الغريبة؟

بالفيديو| فيل يطارد طفلا ويدهسه تحت أقدامه

اليوم AM 07:07
فيل أفريقي

فيل أفريقي

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

بالفيديو| "فيل" غاضب يهاجم سيارة مليئة بالركاب

بالفيديو| "فيل" غاضب يهاجم سيارة مليئة بالركاب

"إن جه النحل أهرب يا فيل".. لماذا تفر الأفيال من النحل؟

"إن جه النحل أهرب يا فيل".. لماذا تفر الأفيال من النحل؟

بالفيديو| جبل يجسد شكل فيل في السعودية

بالفيديو| جبل يجسد شكل فيل في السعودية

بالفيديو| فيل صغير يقلد البشر في التزحلق على العشب الرطب

بالفيديو| فيل صغير يقلد البشر في التزحلق على العشب الرطب

أظهر مقطع فيديو مطاردة فيل في الهند لمجموعة من الأطفال الصغار حضروا لمشاهدة الحيوانات.

وطارد الفيل أحد الأطفال، ووفقًا للشرطة المحلية، لم يتمكن الطفل الذي يتراوح عمره ما بين 8 إلى 10 سنوات من النجاة، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووصفت الصحيفة المشهد بالحزين، بعد أن اختفى الطفل عن الأنظار، ويُسمع في المقطع المصور صوت المتفرجين في الخلفية وهم يصرخون.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

اشتكى كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من حدوث خلل في الموقع، وذلك عن تحديث الصفحة الرئيسية حيث4 تظهر لهم رسالة بحدوث خطأ ما، وعند إعادة التحميل يعو
حمدي الوزير لـ"الوطن": مشهد قبضة الهلالي الشهير كان "تنمر مش تحرش"

حمدي الوزير لـ"الوطن": مشهد قبضة الهلالي الشهير كان "تنمر مش تحرش"

أصبح الفنان حمدي الوزير، أشهر أيقونة للتحرش منذ ظهور "الكوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأدواره المتعددة التي قدمها على الشاشة الفضية عن التحرش
"المايسترو الصغير".. 9 معلومات عن نجم الأهلي الراحل صفوت عبد الحليم

"المايسترو الصغير".. 9 معلومات عن نجم الأهلي الراحل صفوت عبد الحليم

في حادثة مأساوية، رحل لاعب النادي الأهلي المصري السابق والمنتخب المصري، صفوت عبدالحليم، عن عمر ناهز 67 عاما محترقا داخل الشقة التي يقطن بها في منطقة مصر الجديدة
بالفيديو| رد فعل المصلين لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

بالفيديو| رد فعل المصلين لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

ضرب زلزال مدمر مدينة إندونيسية، بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وتظهر اللقطات المصورة من أعلى أحد مراكز التسوق بالمدينة، قوة الموجة التي ارتفعت عن الشاطئ...
قتل 40 امرأة.. سفاح أغرى الجميلات: "أنا ابن عاهرة"

قتل 40 امرأة.. سفاح أغرى الجميلات: "أنا ابن عاهرة"

وصف تيد بوندي نفسه بأنه "أكثر شخص قاسي وابن عاهرة ستقابله"، وتثبت جرائمه بالتأكيد أن هذا صحيح