آخر الأخبار

بالفيديو| سجق "يصرخ" رافضا الطهي

بالفيديو| سجق "يصرخ" رافضا الطهي

قاتل لا يعرف الرحمة.. طعن شخصين وخنق الثالث بعدما مل "طرطشة" الدم عليه

قاتل لا يعرف الرحمة.. طعن شخصين وخنق الثالث بعدما مل "طرطشة" الدم عليه

"المايسترو الصغير".. 9 معلومات عن نجم الأهلي الراحل صفوت عبد الحليم

"المايسترو الصغير".. 9 معلومات عن نجم الأهلي الراحل صفوت عبد الحليم

ترجمة مصري أم الأجنبي.. أغرب وأطرف ترجمات الأفلام

ترجمة مصري أم الأجنبي.. أغرب وأطرف ترجمات الأفلام

بالفيديو| سجق "يصرخ" رافضا الطهي

منذ 52 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

بالصور| خدعة تسويقية.. "الهوت دوج ووتر" لخفض الوزن

بالصور| خدعة تسويقية.. "الهوت دوج ووتر" لخفض الوزن

ماليزيا تشطب "الهوت دوج"من قوائم المطاعم

ماليزيا تشطب "الهوت دوج"من قوائم المطاعم

"فيسبوك" تعلق حساب مذيع أمريكي بث مقاطع فيديو مخالفة للمعايير

"فيسبوك" تعلق حساب مذيع أمريكي بث مقاطع فيديو مخالفة للمعايير

جزار موريتاني يقتل زوجته بسبب عدم إجادتها طهو اللحم

جزار موريتاني يقتل زوجته بسبب عدم إجادتها طهو اللحم

تداول العديد من مستخدمي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مقاطع فيديو لطهو الهوت دوج والسجق على الموقد أو في أفران الميكروويف والغريب في الأمر أن الهوت دوج كان يصدر أصواتًا تشبه الصراخ وكأنما يرفض الطهو!.

ووفقا لموقع "فوكس نيوز" أن اللافت في مقاطع الفيديو أن الطباخين لا يبدوا أي اندهاش من تلك الأصوات ويقومون بطهو السجق والهوت دوج في درجة حرارة عليه وعندما يقومون بهز المقلاة يخرج الصوت من الهوت دوج، ولا يجب أن تكون نباتيا حتى ترفض مشاهدة الفيديو الذي يبدوا وكأن الهوت دوج يصرخ رافضًا النضج أو أن يتناوله أحد، فإذا كنت قد شاهدت فيلم "Sausage Party" فأنت تعرف كيف تثير غضب الطعام.

 

 

 

 

 

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

اشتكى كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من حدوث خلل في الموقع، وذلك عن تحديث الصفحة الرئيسية حيث4 تظهر لهم رسالة بحدوث خطأ ما، وعند إعادة التحميل يعو
حمدي الوزير لـ"الوطن": مشهد قبضة الهلالي الشهير كان "تنمر مش تحرش"

حمدي الوزير لـ"الوطن": مشهد قبضة الهلالي الشهير كان "تنمر مش تحرش"

أصبح الفنان حمدي الوزير، أشهر أيقونة للتحرش منذ ظهور "الكوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأدواره المتعددة التي قدمها على الشاشة الفضية عن التحرش
بالفيديو| رد فعل المصلين لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

بالفيديو| رد فعل المصلين لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

ضرب زلزال مدمر مدينة إندونيسية، بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وتظهر اللقطات المصورة من أعلى أحد مراكز التسوق بالمدينة، قوة الموجة التي ارتفعت عن الشاطئ...
قتل 40 امرأة.. سفاح أغرى الجميلات: "أنا ابن عاهرة"

قتل 40 امرأة.. سفاح أغرى الجميلات: "أنا ابن عاهرة"

وصف تيد بوندي نفسه بأنه "أكثر شخص قاسي وابن عاهرة ستقابله"، وتثبت جرائمه بالتأكيد أن هذا صحيح
على خطى الحوت الأزرق.. "دوكي دوكي" لعبة تدفع الأطفال للانتحار

على خطى الحوت الأزرق.. "دوكي دوكي" لعبة تدفع الأطفال للانتحار

حذرت شرطة مدينة مانشستر ببريطانيا من لعبة "دوكي دوكي"، وأصدرت المدارس أيضا تحذيرا من اللعبة على الإنترنت، قائلة إن اللعبة قد تكون خطر على الشباب