بالفيديو| سجق "يصرخ" رافضا الطهي

تداول العديد من مستخدمي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مقاطع فيديو لطهو الهوت دوج والسجق على الموقد أو في أفران الميكروويف والغريب في الأمر أن الهوت دوج كان يصدر أصواتًا تشبه الصراخ وكأنما يرفض الطهو!.

ووفقا لموقع "فوكس نيوز" أن اللافت في مقاطع الفيديو أن الطباخين لا يبدوا أي اندهاش من تلك الأصوات ويقومون بطهو السجق والهوت دوج في درجة حرارة عليه وعندما يقومون بهز المقلاة يخرج الصوت من الهوت دوج، ولا يجب أن تكون نباتيا حتى ترفض مشاهدة الفيديو الذي يبدوا وكأن الهوت دوج يصرخ رافضًا النضج أو أن يتناوله أحد، فإذا كنت قد شاهدت فيلم "Sausage Party" فأنت تعرف كيف تثير غضب الطعام.