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في اليوم العالمي لكبار السن.. مسن يرفض التقاعد بعد بلوغه الـ100 عام

اليوم AM 05:01
كبار السن - أرشيفية

كبار السن - أرشيفية

كتب: وكالات

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لا يزال محام في ولاية كونيكتيكت يمارس عمله رغم بلوغه سن التاسعة والتسعين، حيث يعمل مورتون كاتس، كمحام خاص في محكمة هارتفورد العليا، بالتعاقد مع الدولة.

وبحسب "سكاي نيوز" أصبح كاتس محاميًا عام 1951 بعد أن خدم في الجيش خلال الحرب العالمية الثانية.

ويترافع في الدعاوى الصغيرة، ويقدم خدمات قانونية مجانية في القضايا المدنية على مستوى الولاية ومساعدات قانونية مجانية للمحاربين القدامى الآخرين.

ويقوم بجميع أعماله بنفسه وعبر الهاتف، بدلاً من استخدام أجهزة الكمبيوتر، لكنه يلفت انتباه زملائه الأصغر سنًا بحدة عقله وإلمامه بكل التفاصيل، ولا ينوي كاتس التقاعد قريبًا أو في أي وقت، مشيرًا إلى أنه كرس نفسه للخدمة العامة بعد أن رفض أحد أعمامه، الذي سدد عنه مصروفات كلية الحقوق، في استرداد تلك المصروفات التي كان كاتس يعتبرها دينا عليه.

وقال قاضي المحكمة العليا، عمر وليامز، إن كاتس موظف حكومي نموذجي و"مثال جيد لما يمكن للبشرية أن تقدمه".

 

 

 

 

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