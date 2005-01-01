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"المايسترو الصغير".. 9 معلومات عن نجم الأهلي الراحل صفوت عبد الحليم

منذ 36 دقيقة
صفوت عبد الحليم

صفوت عبد الحليم

كتب: مصطفى الصبري

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في حادث مأساوي، رحل لاعب النادي الأهلي المصري السابق والمنتخب المصري، صفوت عبدالحليم، عن عمر ناهز 67 عامًا، محترقا داخل شقته في منطقة مصر الجديدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن صفوت عبدالحليم:

- ولد صفوت عبدالحليم في أكتوبر 1951 في الشرابية بالقاهرة.

- انضم للأهلي عام 1966 بعد نجاحه في اختبارات الناشئين.

- لقب المايسترو الصغير.

- أول مباراة رسمية له في بطولة الدوري ضمن صفوف الأهلي كانت عام 1972 أمام نادى الطيران، وفاز الأهلي 3- صفر. 

- حقق 10 بطولات مع الأهلي؛ 7 دوري عام و3 كأس مصر.

- اعتزل عام 1982.

- بعد اعتزاله عمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لمدة 15 عامًا.

- عام 1991 سافر إلى السعودية كمساعد لمحسن صالح في فريق نادي الوحدة.

- عاد مجددا للعمل في الأهلي حتى 2005.

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