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حمدي الوزير لـ"الوطن": مشهد قبضة الهلالي الشهير كان "تنمر مش تحرش"

أمس PM 11:52
الفنان حمدي الوزير

الفنان حمدي الوزير

كتب: مصطفى الصبري

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أصبح "كوميكس" الفنان حمدي الوزير الشهير "أيقونة للتحرش" على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأدواره المتعددة التي قدمها على الشاشة الفضية عن التحرش والاغتصاب.

فيلم "قبضة الهلالي" كان واحدا من تلك الأفلام التي صارت مادة للسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نظرة حمدي الوزير الشهيرة في الفيلم التي أصبحت لقطة مميزة في تعليقات جمهور التواصل الاجتماعي على أي واقعة تحرش.

وفي تصريح خاص لـ"الوطن"، قال الفنان حمدي الوزير "أنا ظهرت قبل كده في أكثر من برنامج تلفزيوني عشان الموضوع ده، وجبنا المشهد وفعلا مكنتش النظرة لليلى علوي، دي كانت ليوسف منصور، لترهيبه أو التنمر به بعد ما  ضربته".

وأضاف حمدي الوزير "اللي نشر الصورة دي كان قصده إنها تكون ضدي، بس الحمد لله جت في صالحي".

المشهد الشهير من فيلم "قبضة الهلالي" الذي أنتج عام 1991، من بطولة يوسف منصور وليلى علوي وحمدي الوزير وجالا فهمي، ومن إخراج إبراهيم عفيفي، وكانت النظرة الشهيرة في مشهد جمع حمدي الوزير بالفنان يوسف منصور والنجمة ليلى علوي، بعد تعرض الأخير للضرب وعرض الشرطة "الوزير" ليتعرف عليه فأقدم على هذا التعبير لتخويف يوسف منصور.

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