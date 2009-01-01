بالفيديو| كارثة تخلف شلالا من النبيذ في إيطاليا

شلال من النبيذ يذهل الناس في إيطاليا
تسبب انفجار خزان للمشروبات الكحولية في أحد المعامل، في ظهور شلال ضخم من النبيذ.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، وقعت الحادثة في مقاطعة تريفيزو شمال شرق إيطاليا، إذ تفاجأ عمال إحدى معامل الكحول أثناء ملء خزان كبير مخصص للنبيذ بانفجاره، وانسكب منه شلال ضخم من السائل.
وقال الفنيون في المعمل، إن الكارثة التي تسببت بسكب 30 ألف لتر من النبيذ، سببها ملء الخزان بكمية زائدة عن الحد المطلوب.
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