بالفيديو| بريطاني ينجو من القتل بسبب "دراجته"

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منذ 32 دقيقة
بريطاني ينجو من القتل بسبب "دراجته"

بريطاني ينجو من القتل بسبب "دراجته"

كتب: أروا الشوربجي

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نجا شاب بريطاني، كان يقود دراجته، حين هاجمه شاب أخر يحمل سكينا، بعدما استخدم الدراجة في الدفاع عن نفسه.

التقطت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة ليستر، مقطع فيديو لشخص يدعى سيسيل سامبا، البالغ من العمر 22 عام، وهو يهاجم، شاب كان يقود دراجته، الذي دافع عن نفسه بإطلاقها في وجهه.

وكان "سامبا"، أتى من لندن إلى ليستر لمقابلة صديقته، عندما هاجم راكب الدراجة.

حكمت محكمة "ليستر كراون"، على "سامبا" بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الأذى الجسدي بنية القتل، كما تلقى حكماً بالسجن ستة أشهر لحيازته سلحًا أبيضًا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اعترف سامبا، بأنه مذنب في جلسة استماع سابقة في يونيو الماضي، لمحاولة إصابة نية وتهديد شخص بشفرة في مكان عام.

 

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