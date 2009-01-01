بالفيديو| إصابة 5 أشخاص بحروق في مطعم تركي بسبب عرض تشويقي

أدى عرض ناري تشويقي في مطعم اللحوم الشهير "ستيك هاوس" إلى إصابة 3 سائحين بحروق طفيفة، بالإضافة إلى موظفين في المطعم، أثناء قيام أحد موظفي مطعم "الشيف نصرت" في العاصمة التركية اسطنبول.

وعند قيام الموظف بالعرض كنوع من الدعاية والتشويق لزوار المطعم خرجت النار بسرعة كبيرة عن السيطرة وانتقلت إلى ضيوف المطعم، بحسب "سبوتنك".

ونشبت النار فى ملابس سائحة وزوجها كانوا يجلسون قريبا من العرض، مما أدى إلى حروق شديدة على جسدهما، وشخص آخر كان يجلس بقربهما، بالإضافة إلى موظفين من المطعم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج بشكل سريع.