آخر الأخبار

بالفيديو| بريطاني ينجو من القتل بسبب "دراجته"

بالفيديو| بريطاني ينجو من القتل بسبب "دراجته"

بالفيديو| إصابة 5 أشخاص بحروق في مطعم تركي بسبب عرض تشويقي

بالفيديو| إصابة 5 أشخاص بحروق في مطعم تركي بسبب عرض تشويقي

"سامسونج" تستفز منافستها وتهدي هاتفها الجديد لسكان قرية "أبل" بهولندا

"سامسونج" تستفز منافستها وتهدي هاتفها الجديد لسكان قرية "أبل" بهولندا

تجنب جمع المكملات الغذائية بالأعشاب.. تزيد من احتمالات الإصابة بالنزيف

تجنب جمع المكملات الغذائية بالأعشاب.. تزيد من احتمالات الإصابة بالنزيف

بالفيديو| إصابة 5 أشخاص بحروق في مطعم تركي بسبب عرض تشويقي

منذ 29 دقيقة
"الشيف نصرت"

"الشيف نصرت"

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

ضبط 40 كجم لحوم وحمام ودجاج فاسد في مطعم شهير بالفيوم

ضبط 40 كجم لحوم وحمام ودجاج فاسد في مطعم شهير بالفيوم

ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة في مطعم شهير بالمهندسين

ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة في مطعم شهير بالمهندسين

إغلاق مطعم لحوم شهير بعد ضبط لحوم فاسدة به في الإسماعيلية

إغلاق مطعم لحوم شهير بعد ضبط لحوم فاسدة به في الإسماعيلية

ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم في شارع شهير بالغردقة

ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم في شارع شهير بالغردقة

أدى عرض ناري تشويقي في مطعم اللحوم الشهير "ستيك هاوس" إلى إصابة 3 سائحين بحروق طفيفة، بالإضافة إلى موظفين في المطعم، أثناء قيام أحد موظفي مطعم "الشيف نصرت" في العاصمة التركية اسطنبول.

وعند قيام الموظف بالعرض كنوع من الدعاية والتشويق لزوار المطعم خرجت النار بسرعة كبيرة عن السيطرة وانتقلت إلى ضيوف المطعم، بحسب "سبوتنك".

ونشبت النار فى ملابس سائحة وزوجها كانوا يجلسون قريبا من العرض، مما أدى إلى حروق شديدة على جسدهما، وشخص آخر كان يجلس بقربهما، بالإضافة إلى موظفين من المطعم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج بشكل سريع.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

«فيسبوك» يفاجئ مستخدميه بـ«خروج جماعي».. إليك طريقة تأمين حسابك

«فيسبوك» يفاجئ مستخدميه بـ«خروج جماعي».. إليك طريقة تأمين حسابك

تعرّض مستخدمو موقع «فيسبوك»، صباح اليوم الجمعة، لعطل مفاجئ، إذ فوجئ مستخدمو أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بخروج من حساباتهم وطلب دخولهم مرة أخرى.
بيان من مؤسس "فيسبوك" حول تعرض 50 مليون حساب للاختراق

بيان من مؤسس "فيسبوك" حول تعرض 50 مليون حساب للاختراق

قال مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج، عبر حسابه الرسمي على الموقع الشهير "أريد أن أطلعكم على مشكلة أمنية مهمة اكتشفناها وتعاملنا معها الليلة الماضية واتخذنا تدابير
أمريكية تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها

أمريكية تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها

قالت كاثرين مايورجا، الأمريكية البالغة من العمر 34 عاما، إن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اغتصبها، عام 2009، في غرفة بفندق في مدينة "لاس فيجاس" بال
عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

اشتكى كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من حدوث خلل في الموقع، وذلك عن تحديث الصفحة الرئيسية حيث4 تظهر لهم رسالة بحدوث خطأ ما، وعند إعادة التحميل يعو
مارس الجنس مع 6 آلاف سيدة.. وفاة "كازانوفا" الإيطالي في ليلة حمراء

مارس الجنس مع 6 آلاف سيدة.. وفاة "كازانوفا" الإيطالي في ليلة حمراء

بعد أن أعلنته إحدى صحف إيطاليا "أنجح عشاق إيطاليا" إثر مضاجعته أكثر من 6000 سيدة، توفي كازانوفا الشاطئ الإيطالي روميو فون ريميني وهو يضاجع سائحة عشرينية على شاط