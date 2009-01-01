كويتي يعلن عن مكافأة 500 دينار لمن يجد سيارته المسروقة

"500 دينار كويتي، لمن يدلي بأي معلومات عن سيارة سرقت من مواطن في محافظة الأحمدي الكويتية" هكذا جاء الإعلان وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، والتي أوضحت أن الرجل صاحب المكافأة قام بعمل محضر لدى الجهات الأمنية بسرقة سيارته اليابانية وجار البحث عن الجاني من قبل رجال المباحث.

وقال مصدر أمني إن بلاغًا تقدم به مواطن أمس الأول إلى رجال الأمن وأفاد في شكواه بتعرض سيارته، وهي رباعية يابانية من طراز 2017- للسرقة.

وقام المواطن بنشر صورة سيارته على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منه للعثور عليها كما وضع مكافأة مالية قدرها 500 دينار لمن يبلغ عنها أو يعثر عليها.