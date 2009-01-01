دراسة حديثة: ستائر المستشفيات تأوي بكتريا خطيرة

ذكرت دراسة حديثة أن ستائر الخصوصية وهى الستائر التي تفصل بين المرضى في الغرفة الواحدة بالمستشفيات يمكن أن تصبح أرضا خصبا للبكتيريا المقاومة، مما يشكل خطرا على سلامة المرضى.

وتتبعت الدراسة معدل تلوث عشرات من "ستائر الخصوصية" في الوحدة الإقليمية للحروق التابعة لمركز الخدمات الصحية فى مدينة "وينبيج" فى كندا، وتبين أن الستائر تصبح ملوثة بمرور الوقت.

وقال كيفن شيك الباحث الرئيسي للدراسة: "نعلم أن ستائر الخصوصية تشكل خطرًا كبيرًا للتلوث المتقاطع، حيث يتم تغييرها بشكل غير منتظم، قد مثل معدل التلوث المرتفع الذي شهدناه في اليوم الـ14 وقتًا مناسبًا للتدخل، إما عن طريق تنظيف أو استبدال الستائر"، مضيفا: "بحلول اليوم 21، تجاوزت جميع الستائر تقريبا 2.5 CFU / سم، وهو شرط نظافة معدات تجهيز الأغذية في بعض المواقع، مثل المملكة المتحدة".

وأقر معدو الدراسة التي نشرت فى المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى بحجم العينة الصغير لهذه الدراسة التجريبية واقترحوا إجراء بحث إضافي لفهم النتائج السريرية للستائر الملوثة.