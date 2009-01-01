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زوج كيم كارداشيان يعلن تغيير اسمه لـ"ye" ويختاره لألبومه الجديد

منذ 37 دقيقة
بعد ألبومه الجديدة.. زوج كيم كارداشيان يعلن تغيير اسمه

بعد ألبومه الجديدة.. زوج كيم كارداشيان يعلن تغيير اسمه

كتب: وكالات

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أعلن كاني ويست، مطرب الراب الأمريكي، وزوج عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، رسميا عن تغييره لاسمه، وأوضح لمتابعه عبر "تويتر"، أنه قرر أن يصبح اسمه "يي"، والذي اختاره كذلك لألبومه الغنائي الجديد.

وكان كاني ويست (41 عاما) صرح في وقت سابق إنه وجد أهمية روحية لاسم "يي"، وأنه دائما ما يستوقفه كلما قرأ الكتاب المقدس، بحسب "سبوتنك".

وأذهل كاني ويست محبيه، بأن أصبح أحد المشاهير القلائل بالإضافة لكونه واحد من الأمريكيين الأفارقة البارزين الداعمين لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وذهب ويست لزيارة ترامب في عام 2016، بعد وقت قصير من اختفاءه من أجل تلقي العلاج النفسي، كما أن زوجة ويست، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ذهبت مرتين لتقابل ترامب في البيت الأبيض.

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