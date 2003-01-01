بالفيديو| مؤسس شبكة "سي إن إن" يعترف: "أنا مصاب بالخرف"

قال الملياردير تيد تيرنر، مؤسس قناة "سي إن إن" الإخبارية التلفزيونية، إنه يعاني نوعا من أنواع الخرف يصيبه بالإرهاق والنسيان.

وقال تيرنر، 79 عاماً، في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية، إن الأطباء شخصوا إصابته باضطراب في الدماغ يعرف باسم "داء جسيمات ليوي"، وهو نوع من أنواع الخرف.

وأضاف في مقابلة مع الصحافي تيد كوبل، أنه "نوع بسيط من مرض الزهايمر، إنه شبيه به ولكنه ليس بنفس درجة السوء، فان مرض الزهايمر قاتل".

ووفقا لموقع "البيان" الإماراتي بثت قناة "سي بي إس" مقتطفات من المقابلة التي أُجريت في مزرعة "تيرنر"، في مونتانا هذا العام، وأكد مكتب تيرنر لـ"رويترز" تشخيص الحالة.

وواصل تيرنر: "لا أعاني من الزهايمر، ولكني أعاني من لا يمكنني تذكر اسمه"، متابعا: "الخرف.. لا أتذكر اسم المرض الآن"، وأجاب ردا على سؤال عن الأعراض: "التعب.. الإرهاق، هذه هي الأعراض الرئيسية والنسيان".

وبحسب موقع "يورو نيوز"، وفقا لجمعية "خرف جسيمات ليوي"، هناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون أمريكي مصاب بالمرض الذي يمكن أن تشمل أعراضه مشاكل في الذاكرة وتغييرات في السلوك.

وجدير بالذكر أن تيرنر أسس "سي إن إن" عام 1980، كأول شبكة إخبارية بالاشتراك تعمل على مدار الساعة، وأصبح نائب رئيس مجموعة "تايم وارنر" الإعلامية، لكنه استقال عام 2003، وليست له أي صلة الآن بإدارة الشركة.