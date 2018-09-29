بالفيديو| رد فعل المصلين لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

ضرب زلزال مدمر مدينة إندونيسية، بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وتظهر اللقطات المصورة من أعلى أحد مراكز التسوق بالمدينة، قوة الموجة التي ارتفعت عن الشاطئ التي وصل ارتفاعها إلى 7 أقدام، وفقًا لما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وانتشر مقطع مصور لأحد مساجد أندونيسيا أثناء وقوع الزلزال وقت أداء الصلاة، ويظهر في الفيديو عدم تحرك المصلين خلال الثواني الأولى، ومع قوته وتأثيره هرع المصلون من المسجد في محاولة لإنقاذ حياتهم.

وبالرغم من شدة وقوة الزلزال تبقّى عدد قليل من المصلين محاولين استكمال صلاتهم.

وتسبب الزلزال في مقتل ما لا يقل عن 384 شخصًا على الأقل، إلى جانب إصابة 540 آخرين، وأشارت السلطات الإندونيسية، إلى أن هناك 29 مفقودًا آخرين.