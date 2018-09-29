آخر الأخبار

بالفيديو| رد فعل المصلين لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

بالفيديو| رد فعل المصلين لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

قبل "فيسبوك".. أشهر الاختراقات الإلكترونية

قبل "فيسبوك".. أشهر الاختراقات الإلكترونية

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

حقيقة رسالة تحويل خدمات "فيس بوك" من مجانية إلى مدفوعة

حقيقة رسالة تحويل خدمات "فيس بوك" من مجانية إلى مدفوعة

بالفيديو| رد فعل المصلين لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

منذ 23 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

عاجل| مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا

عاجل| مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا

انهيار مبان إثر زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة في وسط أندونيسيا

انهيار مبان إثر زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة في وسط أندونيسيا

عاجل| تسونامي يضرب مدينة إندونيسية إثر زلزال قوي

عاجل| تسونامي يضرب مدينة إندونيسية إثر زلزال قوي

عاجل| زلزال بقوة 7.7 يضرب إندونسيا واحتمال وقوع تسونامي

عاجل| زلزال بقوة 7.7 يضرب إندونسيا واحتمال وقوع تسونامي

ضرب زلزال مدمر مدينة إندونيسية، بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وتظهر اللقطات المصورة من أعلى أحد مراكز التسوق بالمدينة، قوة الموجة التي ارتفعت عن الشاطئ التي وصل ارتفاعها إلى 7 أقدام، وفقًا لما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وانتشر مقطع مصور لأحد مساجد أندونيسيا أثناء وقوع الزلزال وقت أداء الصلاة، ويظهر في الفيديو عدم تحرك المصلين خلال الثواني الأولى، ومع قوته وتأثيره هرع المصلون من المسجد في محاولة لإنقاذ حياتهم.

وبالرغم من شدة وقوة الزلزال تبقّى عدد قليل من المصلين محاولين استكمال صلاتهم.

وتسبب الزلزال في مقتل ما لا يقل عن 384 شخصًا على الأقل، إلى جانب إصابة 540 آخرين، وأشارت السلطات الإندونيسية، إلى أن هناك 29 مفقودًا آخرين.

 

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

«فيسبوك» يفاجئ مستخدميه بـ«خروج جماعي».. إليك طريقة تأمين حسابك

«فيسبوك» يفاجئ مستخدميه بـ«خروج جماعي».. إليك طريقة تأمين حسابك

تعرّض مستخدمو موقع «فيسبوك»، صباح اليوم الجمعة، لعطل مفاجئ، إذ فوجئ مستخدمو أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بخروج من حساباتهم وطلب دخولهم مرة أخرى.
بيان من مؤسس "فيسبوك" حول تعرض 50 مليون حساب للاختراق

بيان من مؤسس "فيسبوك" حول تعرض 50 مليون حساب للاختراق

قال مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج، عبر حسابه الرسمي على الموقع الشهير "أريد أن أطلعكم على مشكلة أمنية مهمة اكتشفناها وتعاملنا معها الليلة الماضية واتخذنا تدابير
أمريكية تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها

أمريكية تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها

قالت كاثرين مايورجا، الأمريكية البالغة من العمر 34 عاما، إن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اغتصبها، عام 2009، في غرفة بفندق في مدينة "لاس فيجاس" بال
مارس الجنس مع 6 آلاف سيدة.. وفاة "كازانوفا" الإيطالي في ليلة حمراء

مارس الجنس مع 6 آلاف سيدة.. وفاة "كازانوفا" الإيطالي في ليلة حمراء

بعد أن أعلنته إحدى صحف إيطاليا "أنجح عشاق إيطاليا" إثر مضاجعته أكثر من 6000 سيدة، توفي كازانوفا الشاطئ الإيطالي روميو فون ريميني وهو يضاجع سائحة عشرينية على شاط
"جسد عاري وعبدة الشيطان وإيمو".. أغرب ضيوف البرامج التلفزيونية

"جسد عاري وعبدة الشيطان وإيمو".. أغرب ضيوف البرامج التلفزيونية

حالات استثنائية، تظهر للجمهور من آنٍ لآخر، عبر البرامج التليفزيونية، فقد يعبر بعضهم عن فكرة معينة، ويرغب في الإعلان عنها أو الدفاع عن نفسه عبر الشاشات.