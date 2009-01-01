عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

مستخدمو "فيسبوك" يشتكون من خلل في الموقع
اشتكى عدد كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من حدوث خلل في الموقع، وذلك عن تحديث الصفحة الرئيسية، حيث تظهر لهم رسالة بحدوث خطأ ما، وعند إعادة التحميل يعود الموقع إلى عمله بشكل طبيعي.
وكان "فيسبوك" حدث به خلل صباح أمس، إذ فاجأ ملايين المستخدمين بأنهم مطالبون بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في "فيسبوك".
تعرّض مستخدمو موقع «فيسبوك»، صباح اليوم الجمعة، لعطل مفاجئ، إذ فوجئ مستخدمو أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بخروج من حساباتهم وطلب دخولهم مرة أخرى.
قال مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج، عبر حسابه الرسمي على الموقع الشهير "أريد أن أطلعكم على مشكلة أمنية مهمة اكتشفناها وتعاملنا معها الليلة الماضية واتخذنا تدابير
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حالات استثنائية، تظهر للجمهور من آنٍ لآخر، عبر البرامج التليفزيونية، فقد يعبر بعضهم عن فكرة معينة، ويرغب في الإعلان عنها أو الدفاع عن نفسه عبر الشاشات.
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