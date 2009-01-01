آخر الأخبار

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

حقيقة رسالة تحويل خدمات "فيس بوك" من مجانية إلى مدفوعة

حقيقة رسالة تحويل خدمات "فيس بوك" من مجانية إلى مدفوعة

وفاة طفل عمره 4 أعوام بمرض خطير دون سابق إنذار

وفاة طفل عمره 4 أعوام بمرض خطير دون سابق إنذار

كويكب يقترب من الأرض.. وناسا تحذر من كارثة كونية

كويكب يقترب من الأرض.. وناسا تحذر من كارثة كونية

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

اليوم AM 12:03
مستخدمو "فيسبوك" يشتكون من خلل في الموقع

مستخدمو "فيسبوك" يشتكون من خلل في الموقع

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

استقصاء: بيانات مشتركي "فيسبوك" تباع بـ2 جنيه استرليني عبر "ديب ويب"

استقصاء: بيانات مشتركي "فيسبوك" تباع بـ2 جنيه استرليني عبر "ديب ويب"

هاكر يتحدي "مارك" ويعلن اختراق حسابه بـ"فيسبوك" وحذفها

هاكر يتحدي "مارك" ويعلن اختراق حسابه بـ"فيسبوك" وحذفها

بعد جمعة اختراق "فيسبوك".. خطوة تكشف لك ما حدث بحسابك الشخصي

بعد جمعة اختراق "فيسبوك".. خطوة تكشف لك ما حدث بحسابك الشخصي

خبير عن "عطل فيسبوك": "مش هاكر.. معلوماتنا كلها معاهم"

خبير عن "عطل فيسبوك": "مش هاكر.. معلوماتنا كلها معاهم"

اشتكى عدد كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من حدوث خلل في الموقع، وذلك عن تحديث الصفحة الرئيسية، حيث تظهر لهم رسالة بحدوث خطأ ما، وعند إعادة التحميل يعود الموقع إلى عمله بشكل طبيعي.

وكان "فيسبوك" حدث به خلل صباح أمس، إذ فاجأ ملايين المستخدمين بأنهم مطالبون بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في "فيسبوك".

 

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

«فيسبوك» يفاجئ مستخدميه بـ«خروج جماعي».. إليك طريقة تأمين حسابك

«فيسبوك» يفاجئ مستخدميه بـ«خروج جماعي».. إليك طريقة تأمين حسابك

تعرّض مستخدمو موقع «فيسبوك»، صباح اليوم الجمعة، لعطل مفاجئ، إذ فوجئ مستخدمو أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بخروج من حساباتهم وطلب دخولهم مرة أخرى.
بيان من مؤسس "فيسبوك" حول تعرض 50 مليون حساب للاختراق

بيان من مؤسس "فيسبوك" حول تعرض 50 مليون حساب للاختراق

قال مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج، عبر حسابه الرسمي على الموقع الشهير "أريد أن أطلعكم على مشكلة أمنية مهمة اكتشفناها وتعاملنا معها الليلة الماضية واتخذنا تدابير
أمريكية تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها

أمريكية تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها

قالت كاثرين مايورجا، الأمريكية البالغة من العمر 34 عاما، إن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اغتصبها، عام 2009، في غرفة بفندق في مدينة "لاس فيجاس" بال
مارس الجنس مع 6 آلاف سيدة.. وفاة "كازانوفا" الإيطالي في ليلة حمراء

مارس الجنس مع 6 آلاف سيدة.. وفاة "كازانوفا" الإيطالي في ليلة حمراء

بعد أن أعلنته إحدى صحف إيطاليا "أنجح عشاق إيطاليا" إثر مضاجعته أكثر من 6000 سيدة، توفي كازانوفا الشاطئ الإيطالي روميو فون ريميني وهو يضاجع سائحة عشرينية على شاط
"جسد عاري وعبدة الشيطان وإيمو".. أغرب ضيوف البرامج التلفزيونية

"جسد عاري وعبدة الشيطان وإيمو".. أغرب ضيوف البرامج التلفزيونية

حالات استثنائية، تظهر للجمهور من آنٍ لآخر، عبر البرامج التليفزيونية، فقد يعبر بعضهم عن فكرة معينة، ويرغب في الإعلان عنها أو الدفاع عن نفسه عبر الشاشات.