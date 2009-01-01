عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

اشتكى عدد كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من حدوث خلل في الموقع، وذلك عن تحديث الصفحة الرئيسية، حيث تظهر لهم رسالة بحدوث خطأ ما، وعند إعادة التحميل يعود الموقع إلى عمله بشكل طبيعي.

وكان "فيسبوك" حدث به خلل صباح أمس، إذ فاجأ ملايين المستخدمين بأنهم مطالبون بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في "فيسبوك".