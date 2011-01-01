قبل "فيسبوك".. أشهر الاختراقات الإلكترونية

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية العملاقة، أمس الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي تعرض لخرق أمني كبير، عرّض نحو 50 مليون مستخدم لخطر القرصنة.

وفوجئ ملايين المستخدمين صباح الجمعة بأنهم مطالبون بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في "فيسبوك".

وتستعرض "الوطن" أشهر الاختراقات التي حدثت لحسابات مستخدمين على مواقع أو شبكات اجتماعية مثل "فيسبوك":

- اختراق "ياهو" عام 2013:

تم اختراق 500 مليون حساب في شبكة "ياهو" عام 2013، وهذا كان المسمار الأخير في نعش الشركة التي بدأت بالتهاوي بصورة كبيرة، وزادت عمليات الاختراق لتشمل مليار مستخدم، وفي تحديث أخير في أكتوبر 2016، اكتشف المالك الجديد لـ"ياهو" أنّ 3 مليارات حساب هي الحصيلة النهائية لعملية الاختراق التي حصلت منذ العام 2013، بحسب موقع "wired".

- اختراق "لينكد إن" عام 2012:

تعرضت الشبكة الاجتماعية المهنية الأكبر على شبكة الإنترنت لاختراق كبير في عام 2012، واتضح أنه شمل 6.5 مليون حساب بشكل مؤكد، وظل العدد الكامل غير محدد حتى العام 2016، وعندما تم الكشف مجددًا وجدوا أنّ مجموع الحسابات وصل إلى 165 مليون حساب، بما في ذلك 117 مليون كلمة مرور تم عرضها للبيع في الإنترنت المظلم، وفقا لموقع "techcrunch".

- اختراق شركة "سوني" عام 2011:

في أبريل 2011، استهدف مخترقون شبكة "PlayStation" التي تربط أجهزة الألعاب المنزلية التابعة لشركة "سوني"، وفي البداية، قالت الشركة إنّ المعلومات الشخصية التي جرى الاستيلاء عليها هي 78 مليون حساب، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وشملت بيانات تسجيل الدخول والأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، كما سُرقت بيانات بطاقات الائتمان من حوالي 23 ألف من مستخدمي الشركة في أوروبا، وخسرت الشركة حوالي 171 مليون دولار، إذ تمكن المخترقون من جعل المستخدمين استغلال خدمات مدفوعة تقدمها "سوني" دون أم يدفعوا.

- اختراق محرك البحث الروسي "رامبلر" عام 2013:

في 2014 ظهر تأكيد رسمي من المسؤولين عن محرك البحث الروسي الشهير Rambler بأنّ المنصة تعرضت لاختراق كبير في نهاية 2013 نتيجته سرقة حسابات 98 مليون مستخدم للموقع، بحسب موقع "zdnet".

ويعتبر محرك البحث الروسي "Rambler.ru" أشهر محركات البحث الروسية، ويحظى بشعبية كبيرة لدى الروس.

- اختراق متجر "تارجت ستورز" عام 2013:

في ديسمبر 2013، أكدت شركة "Target Stores" العملاقة، أنّ مخترقين استولوا على نحو 40 مليون رقم بطاقة ائتمان، وبطاقة خصم تم استخدامها في المتاجر الخاصة بهم في الولايات المتحدة خلال عام 2013 في الاحتفالات الخاصة بعيد الشُكر.

وفي يناير 2014 عادت الشركة مرة أخرى لتؤكد أنّ معلومات المسروقة كانت الأسماء الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لحوالي 70 مليون عميل، وخسرت الشركة حوالي 290 مليون دولار كتعويضات منها 10 ملايين دولار للتسوية مع المتسوقين، 67 مليون دولار لشركة فيزا، 20.25 مليون دولار للبنوك والاتحادات الائتمانية، و19.11 مليون دولار إلى شركة "ماستركارد"، بحسب صحيفة "business insider".