آخر الأخبار

ابن متبرع بالحيوانات المنوية يبحث عن أخوته الألف

ابن متبرع بالحيوانات المنوية يبحث عن أخوته الألف

على خطى الحوت الأزرق.. "دوكي دوكي" لعبة تدفع الأطفال للانتحار

على خطى الحوت الأزرق.. "دوكي دوكي" لعبة تدفع الأطفال للانتحار

بالفيديو| جبل يجسد شكل فيل في السعودية

بالفيديو| جبل يجسد شكل فيل في السعودية

في يوم القهوة العالمي.. جلبها المسلمون للشرق وأوروبيات طالبن بمنعها

في يوم القهوة العالمي.. جلبها المسلمون للشرق وأوروبيات طالبن بمنعها

ابن متبرع بالحيوانات المنوية يبحث عن أخوته الألف

منذ 12 دقيقة
شاب هولندي يبحث عن أخوته

شاب هولندي يبحث عن أخوته

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

مؤسسة الكبد المصري: 25 ألف مريض تلقوا خدمات طبية خلال شهر يونيو

مؤسسة الكبد المصري: 25 ألف مريض تلقوا خدمات طبية خلال شهر يونيو

"الكبد المصري" تقدم خدمات طبية لـ34 ألف مواطن مايو الماضي

"الكبد المصري" تقدم خدمات طبية لـ34 ألف مواطن مايو الماضي

مصرع 4 أطفال في تصادم قطار بدراجة في هولندا

مصرع 4 أطفال في تصادم قطار بدراجة في هولندا

هولندا تعلن سحب مقاتلاتها من التحالف ضد "داعش" نهاية العام

هولندا تعلن سحب مقاتلاتها من التحالف ضد "داعش" نهاية العام

يبذل شاب هولندي جهدا حثيثا منذ أعوام حتى يتعرف إلى نحو ألف من أخوته، بعدما اكتشف أنه مولود من نسل شخص اعتاد التبرع بسائله المنوي قبل عقود عدة.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن إيفو فان هالن البالغ من العمر 34 عاما، يراهن على اختبارات الحمض النووي، حتى يتعرف على أخوته الذين يقارب عددهم ألفا، لكنه لم يكن يعلم بوجودهم.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، أخبر هالن، قبل 5 سنوات، أنه جاء إلى الحياة عن طريق مني متبرع به، ونتيجة لهذا لجأ إلى خدمات طبية، واكتشف أن له 60 أخا وأختا في هولندا وحدها.

وحاول الرجل الذي يعمل في مجال التقنية أن يحصل على معلومات بشأن والده، لكنه لم يتمكن من معرفته بسبب شروط الخصوصية التي تفرضها بنوك المني، إذ تحترم إرادة الشخص المتبرع، وما إذا كان يريد التواصل مع ذريته في وقت لاحق.

وعقب هذا الرفض، لجأ الرجل إلى شركات مختصة في اختبارات الحمض النووي حتى يستعين بقاعدتها الضخمة من البيانات التي تضم ملايين الأشخاص، وأجرى هالن، المقيم في مدينة أوكسفورد ببريطانيا، اختبارا بـ60 جنيها إسترلينيا وحصل على نتائج مشجعة بعد مضي شهرين، ولحسن حظه وجد أنه عددا من أقاربه البيولوجيين أجروا أيضا اختبارات مماثلة.

ويؤكد أن اختبارات الحمض النووي ساعدته على معرفة والده وعدد كبير من أخوته، وأضاف أنه اتصل بوالده البيولوجي وتبادل معه الحديث وقال إنه يأمل أن يراه مباشرة في يوم من الأيام، والتقى هالن عددا من أخوته بالفعل، ومن الطرائف أن عددا منهم كانوا يعيشون على مقربة منه لكنه لا يدري، أما الأمر المثير في الاختبار، بحسب قوله، فهو اكتشاف الأصل، غير الأوروبي، لجده المنحدر من سورينام.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالصور| "مساعد طباخ".. تعرف على حبيب مايا خليفة الجديد

بالصور| "مساعد طباخ".. تعرف على حبيب مايا خليفة الجديد

نشرت مايا خليفة، إحدى مشاهير موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة تجمعها مع شاب قالت إنه "حبيبها"، عبر حسابها الرسمي على الموقع الشهير.
"سيرة ذاتية وتبرع بثروته".. شائعات لاحقت جميل راتب بعد وفاته

"سيرة ذاتية وتبرع بثروته".. شائعات لاحقت جميل راتب بعد وفاته

منذ الإعلان عن مرضه، والشائعات تلاحقه، تارة بتدهور حالته الصحية تارة ورحيله تارة أخرى، إلى أن وافته المنية الأسبوع الماضي، ولكن الشائعات لم تتوقف عند هذا الحد
«فيسبوك» يفاجئ مستخدميه بـ«خروج جماعي».. إليك طريقة تأمين حسابك

«فيسبوك» يفاجئ مستخدميه بـ«خروج جماعي».. إليك طريقة تأمين حسابك

تعرّض مستخدمو موقع «فيسبوك»، صباح اليوم الجمعة، لعطل مفاجئ، إذ فوجئ مستخدمو أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بخروج من حساباتهم وطلب دخولهم مرة أخرى.
التردد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية

التردد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية

يواجه الزمالك، غدًا فريق القادسية الكويتي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة العربية.
بالصور| ظهور كائن ضخم في الساحل الشمالي.. وخبير: لا توجد أسباب بيئية

بالصور| ظهور كائن ضخم في الساحل الشمالي.. وخبير: لا توجد أسباب بيئية

كائن ضخم يعيش في المحيط الأطلنطي ويتمتع بهيبة كبيرة، لكن ظروف غامضة كانت لها السطوة عليه وألقته على الشاطئ وحيدا، دون حول ولا قوة، ليلقى مصرعه على الرمال