بالفيديو| جبل يجسد شكل فيل في السعودية

يوجد بأراضي المملكة العربية السعودية عدد من الأماكن السياحية غير المعروفة تنتشر وسط عدد كبير من الجبال، ومنها جبل الفيل، الذي أثار شكله الغريب اهتمام المصور السعودي عبدالله العيدي.

وفي تقرير مصور نشرته "CNN" عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، استعرضت هذا الجبل الذي يقع في منطقة واسعة تملأها الرمال.

وتعد تلك الصخرة غريبة الشكل يطلق عليها اسم "جبل الفيل"، بسبب شكلها الذي يشبه إلى حد كبير فيل بخرطوم متدلي منه، واستخدم المصور السعودي عبدالله العيدي طائرة بدون طيار لالتقاط صور لهذا الجبل، وتبين بعض لقطات الفيديو التي صورت وقت الغروب الهيبة التي يتمتع بها هذا الجبل.