آخر الأخبار

على خطى الحوت الأزرق.. "دوكي دوكي" لعبة تدفع الأطفال للانتحار

على خطى الحوت الأزرق.. "دوكي دوكي" لعبة تدفع الأطفال للانتحار

بالفيديو| جبل يجسد شكل فيل في السعودية

بالفيديو| جبل يجسد شكل فيل في السعودية

في يوم القهوة العالمي.. جلبها المسلمون للشرق وأوروبيات طالبن بمنعها

في يوم القهوة العالمي.. جلبها المسلمون للشرق وأوروبيات طالبن بمنعها

قتل 40 امرأة.. سفاح أغرى الجميلات: "أنا ابن عاهرة"

قتل 40 امرأة.. سفاح أغرى الجميلات: "أنا ابن عاهرة"

بالفيديو| جبل يجسد شكل فيل في السعودية

منذ 13 دقيقة
جبل الفيل

جبل الفيل

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

أمسية لفرقة "برولي" الموسيقية في المملكة العربية السعودية

أمسية لفرقة "برولي" الموسيقية في المملكة العربية السعودية

مبادرة من "شباب المصريين الأحرار" للتركيز على الأماكن السياحية المنسية

مبادرة من "شباب المصريين الأحرار" للتركيز على الأماكن السياحية المنسية

خبير أثار يرصد عادات وتقاليد المجتمع السيناوي خلال شهر رمضان

خبير أثار يرصد عادات وتقاليد المجتمع السيناوي خلال شهر رمضان

لأول مرة.. وائل جسار يغني في المملكة العربية السعودية

لأول مرة.. وائل جسار يغني في المملكة العربية السعودية

يوجد بأراضي المملكة العربية السعودية عدد من الأماكن السياحية غير المعروفة تنتشر وسط عدد كبير من الجبال، ومنها جبل الفيل، الذي أثار شكله الغريب اهتمام المصور السعودي عبدالله العيدي.

وفي تقرير مصور نشرته "CNN" عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، استعرضت هذا الجبل الذي يقع في منطقة واسعة تملأها الرمال.

وتعد تلك الصخرة غريبة الشكل يطلق عليها اسم "جبل الفيل"، بسبب شكلها الذي يشبه إلى حد كبير فيل بخرطوم متدلي منه، واستخدم المصور السعودي عبدالله العيدي طائرة بدون طيار لالتقاط صور لهذا الجبل، وتبين بعض لقطات الفيديو التي صورت وقت الغروب الهيبة التي يتمتع بها هذا الجبل.

 

 

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالصور| "مساعد طباخ".. تعرف على حبيب مايا خليفة الجديد

بالصور| "مساعد طباخ".. تعرف على حبيب مايا خليفة الجديد

نشرت مايا خليفة، إحدى مشاهير موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة تجمعها مع شاب قالت إنه "حبيبها"، عبر حسابها الرسمي على الموقع الشهير.
"سيرة ذاتية وتبرع بثروته".. شائعات لاحقت جميل راتب بعد وفاته

"سيرة ذاتية وتبرع بثروته".. شائعات لاحقت جميل راتب بعد وفاته

منذ الإعلان عن مرضه، والشائعات تلاحقه، تارة بتدهور حالته الصحية تارة ورحيله تارة أخرى، إلى أن وافته المنية الأسبوع الماضي، ولكن الشائعات لم تتوقف عند هذا الحد
«فيسبوك» يفاجئ مستخدميه بـ«خروج جماعي».. إليك طريقة تأمين حسابك

«فيسبوك» يفاجئ مستخدميه بـ«خروج جماعي».. إليك طريقة تأمين حسابك

تعرّض مستخدمو موقع «فيسبوك»، صباح اليوم الجمعة، لعطل مفاجئ، إذ فوجئ مستخدمو أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بخروج من حساباتهم وطلب دخولهم مرة أخرى.
التردد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية

التردد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية

يواجه الزمالك، غدًا فريق القادسية الكويتي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة العربية.
بالصور| ظهور كائن ضخم في الساحل الشمالي.. وخبير: لا توجد أسباب بيئية

بالصور| ظهور كائن ضخم في الساحل الشمالي.. وخبير: لا توجد أسباب بيئية

كائن ضخم يعيش في المحيط الأطلنطي ويتمتع بهيبة كبيرة، لكن ظروف غامضة كانت لها السطوة عليه وألقته على الشاطئ وحيدا، دون حول ولا قوة، ليلقى مصرعه على الرمال