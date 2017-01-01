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تحذير.. "دوكي دوكي" لعبة تدفع الأطفال للانتحار

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تحذير.. "دوكي دوكي" لعبة تدفع الأطفال للانتحار

منذ 18 دقيقة
لعبة دوكي دوكي

لعبة دوكي دوكي

كتب: وكالات

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انتحار طفل في التاسعة من عمره بسبب ميوله الجنسية

انتحار طفل في التاسعة من عمره بسبب ميوله الجنسية

حذرت العديد من المدارس البريطانية أولياء الأمور، من لعبة واسعة الانتشار، أدت إلى انتحار أطفال وإصابة كثيرين بالاكتئاب، بسبب طبيعتها السوداوية، وانتشرت لعبة "دوكي دوكي" بشكل كبير بين المراهقين، وهو بمثابة تطبيق للمواعدة بين طلبة المدارس.

وبحسب "سكاي نيوز"برغم أن التطبيق الذي يأخذ شكل لعبة، يبدأ بصورة مبهجة، لكنه سرعان ما يحظى بطابع سوداوي، يدفع المراهقين للاكتئاب، وتتحدث بعض شخصيات اللعبة عن إصابتها بالاكتئاب ورغبتها في الانتحار، ثم تظهر في مشاهد لاحقة بعد إقدامها على الانتحار بالفعل، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وقال أولياء أمور، إن أبناءهم أقدموا على الانتحار بعد أن حملوا اللعبة على هواتفهم، وذكرت أم أن ابنها أخبرها أنه أصبح يخاف من اللعبة، قبل انتحاره.

يشار إلى أنه تم تحميل اللعبة 5 ملايين مرة، منذ إطلاقها في سبتمبر 2017.

 

 

 

 

 

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