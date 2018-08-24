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عنده 13 سنة.. ممدوح "جرافيك ديزاينر" محترف: "بشتغل مع شركات برة مصر"

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عنده 13 سنة.. ممدوح "جرافيك ديزاينر" محترف: "بشتغل مع شركات برة مصر"

أمس PM 11:44
ممدوح محسن

ممدوح محسن

كتب: رامي الجزيري

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يخرج من مدرسته الإعدادية مسرعًا إلى المنزل ويدخل إلى غرفته الصغيرة وينهي واجباته المدرسية ليتفرغ للعمل كمحترف في "الجيرافيك ديزاين" مع مؤسسات خارج مصر.

"الإبداع لا يرتبط بالعمر".. قاعدة أثبتها الطفل الصغير الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة، بعد أن نجح في تعليم نفسه بنفسه برامج التصميمات من على الإنترنت، وطور مهاراته حتى أصبح "جيرافيك ديزاينر" محترف: "اتعلمت من على اليوتيوب ومخدتش كورسات خالص".

دفع حب ممدوح محسن لتعلم كيفية تصميم الصور الرائعة التي يراها على الإنترنت والإعلانات في الشارع -منذ كان في الصف السادس الابتدائي- إلى تحميل برنامج "الفوتوشوب" على الكمبيوتر الخاص به وأخذ يحاول رسم أي تصميم ومع تكرار المحاولات والفشل قرر الاستعانه بدروس البرنامج من "يوتيوب" والتي أعطته طرف الخيط ليروي شغفه تجاه مجال التصميم.

"نظمت وقتي وعملت جدول علشان دراستي متتأثرش، دي أهم حاجة" هكذا قرر الطالب المتفوق الحاصل على مجموع 93% في الصف الأول الإعدادي، بعدما كان الثاني على مدرسته في الصف السادس الابتدائي أن ينظم وقته: "برجع من المدرسة أنام ساعتين وأصحى أذاكر وإخواتي يسمعولي، وابدأ اشتغل على التصميمات، بس بتعب جدا".

في البداية كان "محسن" ينفذ تصميمات رياضية مجانية لصفحات رياضية شهيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى تعرف على موقع " behance" والذي مكنه من عرض أعماله عليه: "الأول كنت بعمل أي تصميمات وبرفعها على الحساب بتاعي على الموقع ولما شغلي بقى أحسن في شركات شافته وبدأت تبعتلي إنهم عاوزيني أعمل شغل ليهم"، وفي خلال عام واحد أصبح الطفل الهاوي مصممًا محترفًا وبأسعار منافسة: "اللوجو بيبدأ من 500 والكوفر بـ 350 والهوية الكاملة للشركات بـ 3 آلالف جنيه".

"الشركات اللي بعملها الشغل مش بتعرف سني غير لما بنخلص، ومش بيصدقوا إني عندي 13 سنة بيفتكروني بكدب عليهم"، يخشى ممدوح أن تعلم الشركات التي يتعامل معها سنه الحقيقي قبل بدأ العمل حتى لا يفقدوا الثقة في عمله ويعتبرونها مضيعة للوقت فهو في النهاية طفل في نظرهم: "لما بيبعتوا الفلوس ليا بخليهم يبعتوا لإخواتي الكبار عشان معنديش بطاقة".

وعن دعم أهله يقول صاحب الـ 13 ربيعًا أنهم يقدمون له كل الدعم والإمكانيات المطلوبة فأحضر له والده والذي يعمل مدير مدرسة جهاز كمبيوتر جديد بإمكانيات "عالية" حتى يتمكن من العمل على "فوتوشوب": "طالما مش هيأثر على الدراسة، وأخواته البنات الثلاثة بيساعدوه في المذاكرة"، أما والدته والتي تعمل مدرسة فدائمًا تشجعه وتدعمه: "ماما اتبسطت أوي لما لاقتني بجيب فلوس من شغلي ومتفوق في دراستي".

ويطمح "ممدوح" في تطوير مهاراته في "الموشن جرافيك" وتأسيس شركته الخاصة، وأن يهدي عائلته رحلة حج: "بحبهم أوي ونفسي أبسطهم".

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