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أمريكية تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها

أمس PM 11:26
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

كتب: مصطفى الصبري

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قالت كاثرين مايورجا، الأمريكية البالغة من العمر 34 عاما، إن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اغتصبها، عام 2009، في غرفة بفندق في مدينة "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة، ودفع لها 375 ألف دولار مقابل صمتها.

وهذه أول مرة تتحدث مايورجا علنًا عن لقائها مع مهاجم يوفنتوس رونالدو، إذ تأكد أنه اغتصبها حينما كان في عطلة مع ابن عمه وشقيقه في مدينة "لاس فيجاس"، حسب موقع "دويتشه فيله".

وذكرت مايورجا أيضا ما حدث بعدما اغتصبها رونالدو على حد قولها، إذ قالت إن رونالدو ركع على ركبتيه وأخبرها بأنه "99% رجل جيد، وهناك 1% منه يجعله يسيء".

ومن المرجح أن يحظى هذا الحدث، الذي يمس أحد أبرز النجوم الرياضيين على كوكب الأرض، باهتمام إعلامي عالمي، مع أن رونالدو وفريقه القانوني لم يردوا بعد على هذه الاتهامات علانية.

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