عاجل| بيان من مؤسس "فيسبوك" حول تعرض 50 مليون حساب للاختراق

قال مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج، عبر حسابه الرسمي على الموقع الشهير "أريد أن أطلعكم على مشكلة أمنية مهمة اكتشفناها وتعاملنا معها الليلة الماضية واتخذنا تدابير احترازية لأولئك الذين قد يكونون قد تأثروا من المشكلة، ومازلنا نحقق في الأمر، ولكني أريد مشاركة ما عثرنا عليه بالفعل".

وأضاف زوكربيرج "اكتشفنا بالأمس أن أحد المهاجمين استغل ضعفًا فنيًا لسرقة كلمات المرور الخاصة بـ50 مليون شخص على فيسبوك من شأنها أن تسمح له بتسجيل الدخول إلى هذه الحسابات".

وتابع أنهم لا يعرفون بعد فيما تم استخدام هذه الحسابات، ولكنهم مستمرون في النظر في هذا الأمر وسيعلمون الجميع عندما يعلموا شيئا جديدا، كما أنهم اتخذوا بالفعل عددًا من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة وهي:

- صححنا الثغرة الأمنية لمنع هذا المهاجم أو أي شخص آخر من القدرة على سرقة رموز وصول إضافية، وأبطلنا رموز الوصول لحسابات 50 مليون شخص تأثروا، مما تسبب في تسجيل خروجهم من "فيسبوك" فجأة، وسيتعين على هؤلاء الأشخاص تسجيل الدخول للدخول إلى حساباتهم مرة أخرى، سنخطر هؤلاء الأشخاص في رسالة حول ما حدث عند تسجيل الدخول مرة أخرى.

- كإجراء وقائي، على الرغم من أننا نعتقد أننا أصلحنا المشكلة، نخفض مؤقتًا الميزة التي كانت بها ثغرة أمنية حتى يمكننا التحقيق فيها بشكل كامل والتأكد من عدم وجود مشكلات أمنية أخرى معها، وتُعرف هذه الميزة باسم "عرض باسم" وهي أداة خصوصية تتيح لك معرفة كيف سيبدو ملفك الشخصي لأشخاص آخرين.

- كإجراء وقائي إضافي، سجلنا الخروج لكل من استخدم ميزة "عرض باسم" منذ ظهور الثغرة الأمنية، وسيتطلب هذا إعادة 40 مليون شخص أو أكثر تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وليس لدينا حاليًا أي دليل يشير إلى أنه تم اختراق هذه الحسابات، ولكننا نتخذ هذه الخطوات كإجراء وقائي.

وختم زوكربيرج بيانه: "نواجه هجمات مستمرة من الأشخاص الذين يريدون الاستيلاء على الحسابات أو سرقة المعلومات حول العالم، وأنا مسرور لأننا وجدنا هذا وأصلحنا الثغرة الأمنية وأمنا الحسابات التي قد تكون معرضة للخطر، ونحن بحاجة إلى مواصلة تطوير أدوات جديدة لمنع حدوث ذلك في المقام الأول، ولأي شخص نسى كلمة المرور الخاصة به أو واجه مشكلة في تسجيل الدخول، يمكنه الوصول إلى حسابه من خلال مركز المساعدة".