آخر الأخبار

دراسة جديدة تفجر مفاجأة: "التحنيط" ليس "فرعونيا"

دراسة جديدة تفجر مفاجأة: "التحنيط" ليس "فرعونيا"

بالفيديو| داني ألفيس يتقمص دور زوجته في عرض أزياء بـ"الكعب العالي"

بالفيديو| داني ألفيس يتقمص دور زوجته في عرض أزياء بـ"الكعب العالي"

بالفيديو| مشهد مرعب.. طفل ينجو من الموت دهسا تحت عجلات سيارة

بالفيديو| مشهد مرعب.. طفل ينجو من الموت دهسا تحت عجلات سيارة

بينها الشاي والمعجنات.. احذر تناول هذه الأطعمة والمشروبات مع بعضها

بينها الشاي والمعجنات.. احذر تناول هذه الأطعمة والمشروبات مع بعضها

دراسة جديدة تفجر مفاجأة: "التحنيط" ليس "فرعونيا"

منذ 16 دقيقة
دراسة جديدة تفجر مفاجأة: "التحنيط" ليس "فرعونيا"

دراسة جديدة تفجر مفاجأة: "التحنيط" ليس "فرعونيا"

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

الوزيري: "سر التحنيط" لدى الفراعنة أصبح معروفا

الوزيري: "سر التحنيط" لدى الفراعنة أصبح معروفا

"الآثار": المصريون استخدموا القرفة والقطران والقش في عملية التحنيط

"الآثار": المصريون استخدموا القرفة والقطران والقش في عملية التحنيط

"ألآثار": "قناع كاهن" من الفضة بكشف ورشة التحنيط في سقارة

"ألآثار": "قناع كاهن" من الفضة بكشف ورشة التحنيط في سقارة

وزير الآثار يعلن عن كشف أثري يخص "أسرار التحنيط في سقارة"

وزير الآثار يعلن عن كشف أثري يخص "أسرار التحنيط في سقارة"

فجرت دراسة جديدة مفاجأة كبرى تتعلق بالفراعنة، لتكشف أن تحنيط الأموات، الذي لطالما تم ربطه بالفراعنة، هو في الواقع تقنية تعود لمصريين ما قبل التاريخ، الذين عاشوا قبل الفراعنة بنحو 1500 سنة.

وقالت الباحثة في علم المصريات، جانا جونز، إنها قامت مع مجموعة من الزملاء، بتحليل مومياء لرجل عاش في فترة ما قبل التاريخ في مصر، لتكتشف أنه تم تطبيق تقنية التحنيط على جسده بدقة بالغة، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، كانت المومياء، التي تعود للفترة ما بين 3700 إلى 3500 قبل الميلاد، موجودة في المتحف المصري "إيجيزيو" في مدينة تورينو الإيطالية منذ عام 1901، إلا أن التحليل الدقيق للمومياء تم مؤخرا للتعرف أكثر على طريقة التحنيط، وما إذا كانت معروفة قبل الحضارة الفرعونية.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين عاشوا في مصر في تلك الفترة، قبل الفراعنة، كانوا على دراية بطريقة التحنيط، كما كانوا يمارسونها بدوافع دينية، إيمانا منهم بوجود حياة أخرى بعد الموت.

وأشارت الدراسة إلى أن مصريين ما قبل التاريخ كانوا يسعون لتحنيط الموتى بصورة مثالية استعدادا للحياة الأخرى، لذا كانوا يقومون بتركيب ساق خشبية للميت مثلا، في حال كان قد تعرض لهجوم من تمساح أفقده ساقه.

وقالت جونز: "من خلال العمل مع الكيميائي الأثري ستيفن باكلي، تعرفت أنا وزميلي رون أولدفيلد على مادة الـ (راتننج) في الأربطة القماشية التي تم لف المومياء بها".

والراتنج مادة صمغية يتم استخلاصها من بعض الأشجار، مثل الصنوبر، وهي مهمة في عملية التحنيط.

وكشف التحليل الكيميائي للبقايا الموجودة على الأربطة القماشية التي لفت الجذع والرسغ، وجود زيوت نباتية أو دهون حيوانية، وسكر أو صمغ، وراتنج صنوبري ومستخلص نبات عطري.

ويعد الراتنج ومستخلصات النباتات العطرية المكونان الرئيسيان المضادان للجراثيم، اللذان كانا يبعدان الحشرات عن المومياء.

كما أثبتت الدراسة أنه تم تطبيق عملية "تسخين" طفيفة للمكونات، لذا فإنه يمكن القول بأن هناك "وصفة" تحنيط تم تطبيقها بدقة، عن طريق غمس أربطة الكتان في الخليط الذائب ثم لفها على الجثة.

وبالكشف عن المكونات المستخدمة، اتضح أن المصريين الذين عاشوا في تلك الفترة التاريخية المبكرة كانوا يقومون بعملية تبادل تجاري مع حضارات أخرى، ليحصلوا على الراتنج.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالصور| "مساعد طباخ".. تعرف على حبيب مايا خليفة الجديد

بالصور| "مساعد طباخ".. تعرف على حبيب مايا خليفة الجديد

نشرت مايا خليفة، إحدى مشاهير موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة تجمعها مع شاب قالت إنه "حبيبها"، عبر حسابها الرسمي على الموقع الشهير.
"سيرة ذاتية وتبرع بثروته".. شائعات لاحقت جميل راتب بعد وفاته

"سيرة ذاتية وتبرع بثروته".. شائعات لاحقت جميل راتب بعد وفاته

منذ الإعلان عن مرضه، والشائعات تلاحقه، تارة بتدهور حالته الصحية تارة ورحيله تارة أخرى، إلى أن وافته المنية الأسبوع الماضي، ولكن الشائعات لم تتوقف عند هذا الحد
بالفيديو| "طول الشوكة 15 سم".. جمل يأكل صبارا بأشواكه الطويلة

بالفيديو| "طول الشوكة 15 سم".. جمل يأكل صبارا بأشواكه الطويلة

تداول بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جملا يأكل صبارا بشوكه الذي تجاوز طوله خمسة عشر سنتمترا للشوكة،
بالصور| ظهور كائن ضخم في الساحل الشمالي.. وخبير: لا توجد أسباب بيئية

بالصور| ظهور كائن ضخم في الساحل الشمالي.. وخبير: لا توجد أسباب بيئية

كائن ضخم يعيش في المحيط الأطلنطي ويتمتع بهيبة كبيرة، لكن ظروف غامضة كانت لها السطوة عليه وألقته على الشاطئ وحيدا، دون حول ولا قوة، ليلقى مصرعه على الرمال
"الصديق الجدع" في واقعة "التلميذ الباكي": خبيته من عيون الناس.. دا صاحبي

"الصديق الجدع" في واقعة "التلميذ الباكي": خبيته من عيون الناس.. دا صاحبي

الصداقة، كنز كبير شكّّل للبالغين أرقا أو هدفا.. أن تجد خِلا وفيا يضايقه ما يضايقك ويفرحه ما ينالك من رضا، هو النصر المبين، الذي قد يجعلك تكمل مش