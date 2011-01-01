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"هاكر" يهدد بحذف حساب مارك زوكربيرج من فيس بوك الأحد المقبل

اليوم PM 02:14
"هاكر" يهدد بحذف حساب مارك زوكربيرج من فيس بوك الأحد المقبل

"هاكر" يهدد بحذف حساب مارك زوكربيرج من فيس بوك الأحد المقبل

كتب: وكالات

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أعلن أحد القراصنة الإلكترونيين (الهاكرز) أنه بصدد حذف حساب مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، من الموقع ذاته يوم الأحد المقبل.

وذكرت شبكة بلومبيرج أن هاكر تايواني يدعى تشانغ تشي-يوان أعلن عبر صفحته على فيسبوك أنه سيحذف حساب مؤسس الموقع يوم الأحد المقبل على مرأى ومسمع من الجميع، إذ يعتزم إذاعة عملية القرصنة على حساب زوكربيرج في بث حي أمام آلاف المتابعين.

وبحسب "سبوتنيك"، يشار إلى أن شركة حافلات نقل ركاب كانت قد حركت دعوى قضائية بحق تشانج بعد أن نجح في اختراق النظام الإلكتروني لبيع التذاكر الخاص بالشركة. 

وكان تشانه كد اعترف، في وقت سابق، على صفحته على فيسبوك أنه ينفذ عمليات القرصنة من أجل جمع المال، في المقابل كان فيسبوك قد أعلن عن أنه بصدد مكافأة من يكتشف نقاط الضعف الأمني في الخدمة المقدمة من الموقع.

وإذا نجحت خطة تشانغ في اختراق صفحة مارك زوكربيرج، فلن تكن المرة الأولى من نوعها التي تتعرض فيها الصفحة لمثل هذه المحاولات، ففي عام 2011 نجح أحد الهاكرز في اختراق الصفحة ونشر عبرها منشور يدعو فيه زوكربيرج نفس إلى تحويل الموقع إلى منصة استثمار اجتماعي بدلا من كونها للتواصل الاجتماعي.

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