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جواز سفر يمكنه دخول 158 دولة دون تأشيرة.. تعرف عليه

منذ 29 دقيقة
جواز سفر

جواز سفر

كتب: وكالات

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احتل جواز السفر الإماراتي، في آخر تحديثات المؤشر العالمي "باسبورت إندكس"، المركز الثامن في قائمة جوازات السفر التي تتيح لحاملها الدخول إلى 158 دولة في العالم، من دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

ووفقا لموقع "باسبورت إندكس"، الذي يرتب أقوى جوازات السفر حسب عدد الدول التي يسمح لحامله بدخولها دون تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول، صعد الجواز الإماراتي إلى المرتبة الثامنة، بعد أن كان في المرتبة التاسعة عالميا، والتي حققها في منتصف شهر سبتمبرالجاري. 

وجاء جواز السفر الكويتي في المرتبة الـ 44 في القائمة العالمية، والذي يتيح الدخول إلى 96 دولة، تلاه جواز السفر القطري في المركز الـ 48، بالدخول إلى 88 دولة، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في نهاية قائمة جوازات الدول الخليجية التي تسمح لحاملها الدخول إلى دول حول العالم، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة، إذ جاءت في المرتبة 55، بإمكانية دخول جوازها 80 دولة، وفقا لـ"سبوتنك".

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