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صدق أو لا تصدق.. رجل يكتشف خيانة زوجته بواسطة "أوبر"

اليوم AM 11:30
رجل يكتشف خيانة زوجته بواسطة "أوبر"

رجل يكتشف خيانة زوجته بواسطة "أوبر"

كتب: وكالات

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اكتشف رجل من كولومبيا خيانة زوجته له، بمحض الصدفة، من خلال تطبيق "أوبر" لخدمات نقل الركاب.

وظلت الزوجة وتدعى "ييمي" تخون زوجها لأكثر من عام مع عشيقها "جيسوس"، ولكن تم فضح أمرهما هذا الأسبوع، بعدما طلبا سويا "أوبر" من أجل إيصالهما إلى أحد الفنادق، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "إل إسبكتادور" الكولومبية، إن ييمي وجيسوس تقابلا يوم الثلاثاء في مدينة سانتا مارتا، واتفقا على الاتجاه إلى أحد الفنادق، وبعد أن وصلت سيارة "أوبر" لنقلهما إلى هناك، كانت الصدمة بأن السائق هو الزوج. 

وبحسب "روسيا اليوم"، لم تكن ييمي مدركة منذ البداية من سائق رحلتها هو زوجها، وذلك لأنها لم تكن تعلم أنه اقترض سيارة أحد أصدقائه، واستعمل حسابه على "أوبر" من أجل زيادة رزقه.

أما بشأن ما حدث بعد اكتشاف الزوج لزوجته مع عشيقته بداخل السيارة، فإن هناك روايات عديدة نشرتها تقارير محلية، ما بين حدوث شجار بين الزوج والعشيق في الشارع، فيما حاولت الزوجة الخائنة أن تفض الاشتباك، وما بين خروج الزوج مع عشيقها مسرعين من السيارة، خوفا من رد فعل الزوج المصدوم.

ويحذر تطبيق "أوبر" دائما من الولوج بحساب شخص آخر، لأن هذا سوف يترتب عليه إغلاق الحساب بالكامل، وعدم تفعيله، كما جاء في موقع الشركة الأمريكية.

وبهذا الصدد، توضح المحامية من المملكة المتحدة، لين أيرتون، أن التكنولوجيا أصبحت قادرة وبكل سهولة على الكشف عن خيانة الأزواج لبعضهم البعض، مشيرة إلى أن تطبيق "أوبر" قادر على تخزين البيانات المتعلقة بكل التواريخ والمواقع.

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