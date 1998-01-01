بأمر القانون.. سيدة تمنع جيرانها من التدخين

تمكنت إحدى مواطنات مدينة ديفنوجورسك بمقاطعة كراسنويارسك الروسية في الحصول على حكم من المحكمة الإقليمية بمنع جاريها من التدخين في الشرفة.

وتقدمت ساكنة بإحدى البنايات السكنية بشكوى بحق جاريها اللذين يدخنان ويتسببان في دخول دخان السجائر إلى نافذتها، وحينما طلبت الساكنة من جاريها التوقف عن التدخين في الشرفة تجاهلاها ،وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ولم تجد الشرطة في فعل الجارين أي خرق للقانون أو القواعد الإدارية، فلجأت المواطنة بعد ذلك إلى محكمة المدينة التي ألزمت المدخنين بدفع تعويض مادي عن الخسائر المعنوية التي لحقت بالمدعية، وقدره خمسة آلاف روبل لكل منهما (ما يعادل 75 دولارا أمريكيا تقريبا)، لكن السيدة لم تهدأ، فاستأنفت الحكم مطالبة بمنع التدخين في شرف المنازل السكنية، فاستجابت لها المحكمة وأصدرت أمرًا بمنع التدخين في الشرفة، مع الإبقاء على حقها في التعويض المادي.

وفي قصة مشابهة قد حدثت في مدينة نوفوسيبيرسك، لكن المدعي لم يتمكن من الحصول سوى على تعويض مادي. وحكمت المحكمة العليا وقتها بأن منع المواطنين من التدخين في شققهم غير جائز، لكن من حق الجيران الدستوري التمتع ببيئة وهواء نظيفين، وبإمكانهم طلب تعويض من المدخنين.

وحدد قانون التدخين الذي صدر في فبراير 2013 الأماكن التي يحظر فيها التدخين في روسيا الاتحادية، وتتضمن: مداخل العمارات، والمصاعد، السلالم، والمناور، والأماكن العامة وما يجاورها، وكذلك مترو الأنفاق وما يجاوره، ومحطات القطارات، والمطارات والموانئ.