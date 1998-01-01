بينها "أها" و"أممم".. كلمات تحد من جاذبيتنا في أعين الآخرين

أوضحت نتائج دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون كلمات حشو مكررة مثل "Like" بشكل منتظم، يصبحون أقل جاذبية وذكاء من وجهة نظر الآخرين.

وخلال الدراسة التي أجراها الباحثون في Mortar Research وGweek، طلب من 2000 مشارك الاستماع إلى مقطعي صوت من المشغل نفسه، تضمنا الحديث عن Brexit، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وفي المقطع الأول، تحدث المتكلم دون أي انقطاع، ولكن الكلام كان غير صحيح في الواقع. أما في المقطع الآخر، فقد شمل الحديث همهمات وكلمات "حشو" مكررة، ولكن الخطاب المطروح كان صحيحا.

وأوضحت النتائج أن 57% من المستمعين اعتقدوا أن الشخص الذي ألقى خطابا غير صحيح، كان متعلما جيدا، ولكن 36% فقط اعتقدوا أن الخطاب الصحيح الواقعي، ألقاه شخص تلقى تعليما جيدا.

كما اعتقد المستمعون أيضا أن الشخص الذي ألقى الخطاب غير الصحيح، لديه مهارات أفضل ويتمتع بذكاء غير عادي وأكثر جاذبية.

وتضمن المقطع كلمات الحشو الأكثر إزعاجا: "أحمق" و"أساسا"، همهمات متكررة وملحقات أبرزها "هل تعلم" و"أها" و"أممم".

وأوضح جيمس بريس، مخترع تحليلات ذكاء الكلام التي تدعم تطبيق gweek: "الأمر الأكثر إثارة في هذه الدراسة هو عدم وجود مستجيبين للوعي حول أنماط خطابهم. وكدولة، كثيرا ما يتم التركيز على كيفية السيطرة على الطريقة التي ينظر بها الناس إلينا، ولكن كيفية التواصل معهم لها تأثير كبير أيضا".

وأضاف بريس أنه من خلال فهم المكونات المختلفة للخطاب، مثل كلمات الحشو والتوقف والكلمات المكررة، يمكن للناس تعلم كيفية إتقانها والتحدث بتأثير حقيقي.