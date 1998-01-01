آخر الأخبار

التردد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية

التردد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية

بينها "أها" و"أممم".. كلمات تحد من جاذبيتنا في أعين الآخرين

بينها "أها" و"أممم".. كلمات تحد من جاذبيتنا في أعين الآخرين

بأمر القانون.. سيدة تمنع جيرانها من التدخين

بأمر القانون.. سيدة تمنع جيرانها من التدخين

تريندات من زمن فات.. عن ماذا كان سيبحث المصريون في "جوجل" عام 1998

تريندات من زمن فات.. عن ماذا كان سيبحث المصريون في "جوجل" عام 1998

بينها "أها" و"أممم".. كلمات تحد من جاذبيتنا في أعين الآخرين

منذ 24 دقيقة
كلمات تحد من جاذبيتنا في أعين الآخرين!

كلمات تحد من جاذبيتنا في أعين الآخرين!

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

دراسة: كثافة شعر الأذن قد تكون مؤشرا على الإصابة بمرض قاتل

دراسة: كثافة شعر الأذن قد تكون مؤشرا على الإصابة بمرض قاتل

جلد الدجاج مفيد أم ضار؟.. دراسة تحسم الجدل

جلد الدجاج مفيد أم ضار؟.. دراسة تحسم الجدل

دراسة: الحرب العالمية الثانية ما زالت تهدد سكان الأرض حتى الآن

دراسة: الحرب العالمية الثانية ما زالت تهدد سكان الأرض حتى الآن

نائب محافظ البحيرة: التحرش ظاهرة سلبية لابد من دراسة أسبابها

نائب محافظ البحيرة: التحرش ظاهرة سلبية لابد من دراسة أسبابها

أوضحت نتائج دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون كلمات حشو مكررة مثل "Like" بشكل منتظم، يصبحون أقل جاذبية وذكاء من وجهة نظر الآخرين.

وخلال الدراسة التي أجراها الباحثون في  Mortar Research وGweek، طلب من 2000 مشارك الاستماع إلى مقطعي صوت من المشغل نفسه، تضمنا الحديث عن Brexit، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وفي المقطع الأول، تحدث المتكلم دون أي انقطاع، ولكن الكلام كان غير صحيح في الواقع. أما في المقطع الآخر، فقد شمل الحديث همهمات وكلمات "حشو" مكررة، ولكن الخطاب المطروح كان صحيحا.

وأوضحت النتائج أن 57% من المستمعين اعتقدوا أن الشخص الذي ألقى خطابا غير صحيح، كان متعلما جيدا، ولكن 36% فقط اعتقدوا أن الخطاب الصحيح الواقعي، ألقاه شخص تلقى تعليما جيدا.

كما اعتقد المستمعون أيضا أن الشخص الذي ألقى الخطاب غير الصحيح، لديه مهارات أفضل ويتمتع بذكاء غير عادي وأكثر جاذبية.

وتضمن المقطع كلمات الحشو الأكثر إزعاجا: "أحمق" و"أساسا"، همهمات متكررة وملحقات أبرزها "هل تعلم" و"أها" و"أممم".

وأوضح جيمس بريس، مخترع تحليلات ذكاء الكلام التي تدعم تطبيق gweek: "الأمر الأكثر إثارة في هذه الدراسة هو عدم وجود مستجيبين للوعي حول أنماط خطابهم. وكدولة، كثيرا ما يتم التركيز على كيفية السيطرة على الطريقة التي ينظر بها الناس إلينا، ولكن كيفية التواصل معهم لها تأثير كبير أيضا".

وأضاف بريس أنه من خلال فهم المكونات المختلفة للخطاب، مثل كلمات الحشو والتوقف والكلمات المكررة، يمكن للناس تعلم كيفية إتقانها والتحدث بتأثير حقيقي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالصور| "مساعد طباخ".. تعرف على حبيب مايا خليفة الجديد

بالصور| "مساعد طباخ".. تعرف على حبيب مايا خليفة الجديد

نشرت مايا خليفة، إحدى مشاهير موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة تجمعها مع شاب قالت إنه "حبيبها"، عبر حسابها الرسمي على الموقع الشهير.
"سيرة ذاتية وتبرع بثروته".. شائعات لاحقت جميل راتب بعد وفاته

"سيرة ذاتية وتبرع بثروته".. شائعات لاحقت جميل راتب بعد وفاته

منذ الإعلان عن مرضه، والشائعات تلاحقه، تارة بتدهور حالته الصحية تارة ورحيله تارة أخرى، إلى أن وافته المنية الأسبوع الماضي، ولكن الشائعات لم تتوقف عند هذا الحد
بالفيديو| "طول الشوكة 15 سم".. جمل يأكل صبارا بأشواكه الطويلة

بالفيديو| "طول الشوكة 15 سم".. جمل يأكل صبارا بأشواكه الطويلة

تداول بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جملا يأكل صبارا بشوكه الذي تجاوز طوله خمسة عشر سنتمترا للشوكة،
بالصور| ظهور كائن ضخم في الساحل الشمالي.. وخبير: لا توجد أسباب بيئية

بالصور| ظهور كائن ضخم في الساحل الشمالي.. وخبير: لا توجد أسباب بيئية

كائن ضخم يعيش في المحيط الأطلنطي ويتمتع بهيبة كبيرة، لكن ظروف غامضة كانت لها السطوة عليه وألقته على الشاطئ وحيدا، دون حول ولا قوة، ليلقى مصرعه على الرمال
"الصديق الجدع" في واقعة "التلميذ الباكي": خبيته من عيون الناس.. دا صاحبي

"الصديق الجدع" في واقعة "التلميذ الباكي": خبيته من عيون الناس.. دا صاحبي

الصداقة، كنز كبير شكّّل للبالغين أرقا أو هدفا.. أن تجد خِلا وفيا يضايقه ما يضايقك ويفرحه ما ينالك من رضا، هو النصر المبين، الذي قد يجعلك تكمل مش