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مؤلف "كابتن ماجد": سعيد بوصول المسلسل للمشاهدين في مصر والوطن العربي

منذ 47 دقيقة
كابتن ماجد

كابتن ماجد

كتب: محمود البدوي

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قال يوكو تاكاهاشي، الأديب الياباني، مؤلف مسلسل "كابتن ماجد"، إنه ولد في وسط العاصمة اليابانية "طوكيو"، موضحًا أنه يحب الرسم منذ صغره ودائما ما كان يحلم أن يصبح رسام قصص مصورة.

وأضاف "تاكاهاشي"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع علي قناة "دي أم سي"، مع الإعلامي أحمد فايق، أنه سعيد للغاية بأن مسلسل كابتن ماجد وصل للمشاهدين في مصر والوطن العربي.

وأشار إلى أنه حقق حلمه بتنفيذه للمسلسل، مؤكدًا أن القصة مبنية على أساس وجود حلم وتعب لتحقيقه.

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