بالفيديو| "كبسولة رحمة".. 3 فيلة تنقذ فيلا صغيرا من الغرق المحتم

ثلاثة فيلة ينقذون فيل صغير من غرق محتم
تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يظهر ثلاثة فيلة يقومون بإنقاذ فيل صغير من غرق محتم كانت قد جرفته المياه الهائجة في المنطقة المجاورة لمدينة بوير الصينية.
وأظهر المقطع 3 فيلة تركوا القطيع ولحقوا بالفيل الصغير الذي جرفته المياه الضحلة بعيدا عنهم. ووصلت الأم أولا إليه وحاولت الوقوف أمامه لمنع الماء من سحبه بعيدا، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وبعد ذلك انضم إليها فيلان آخران ليحاولوا جميعا مساعدة الفيل الصغير الذي وقع في مأزق كاد أن يودي بحياته، ولكن استطاعوا أن ينقذوا الفيل الصغير بأجسادهم وقاموا بجره إلى اليابسة.
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