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علماء يكتشفون ثغرة في "Windows 7" تهدد ملايين الأجهزة

اليوم PM 12:17
علماء يكتشفون ثغرة في "Windows 7" تهدد ملايين الأجهزة

علماء يكتشفون ثغرة في "Windows 7" تهدد ملايين الأجهزة

كتب: وكالات

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عثر خبراء في أمن المعلومات على ثغرة برمجية خطيرة تهدد الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز بالاختراق.

واكتشف الخبراء الثغرة في بيانات "JET Database Engine" بأنظمة "Windows 7"، لكنهم ذكروا أن أخطارها لا تقتصر على هذه الملفات فقط، بل تهدد كامل نظام التشغيل، وفقا لصحيفة "عكاظ".

ويمكن للمخترقين استغلالها لإنشاء ملفات "JET"، يمكنها إدخال برمجيات خبيثة على النظام، وسرقة بيانات الحواسيب، بما فيها كلمات المرور والحسابات الإلكترونية الشخصية، إضافة للصور والملفات.

وأكد الخبراء أنهم أبلغوا مايكروسوفت عن وجود هذه الثغرة البرمجية منذ مدة، لكنها لم تتخذ أية إجراءات حتى الآن لمعالجتها، ما يعرّض ملايين الحواسيب العاملة بنظام "Windows 7" في العالم لخطر الاختراق.

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