الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة اللبناني اليوم

يواجه النادي الأهلي، اليوم الخميس، فريق النجمة اللبناني في إياب دور الـ32 بكأس العرب للأندية الأبطال، في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس.

وكان النادي الأهلي قد تعادل سلبيا مع النجمة اللبناني في مبارة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب في 14 أغسطس الماضي، وبهذا يخوض الأهلي اللقاء وعينه على تحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة، حتى يتأهل لدور الـ16 من البطولة العربية.

وتنقل قناة أبوظبي الرياضية مباراة الأهلى والنجمة اللبناني التى ستقام في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت لبنان، مساء اليوم الخميس.