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بالفيديو| ليس كل ما تراه حقيقيا.. بريطاني يبتكر رسوما واقعية

منذ 54 دقيقة
هوارد لي - الرسام البريطاني

هوارد لي - الرسام البريطاني

كتب: حاتم سعيد حسن

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ابتكار جديد للقضاء على أخطر أنواع السرطان

في تقرير مصور نشرته "بي بي سي عربي" عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، استعرض فنان بريطاني "هوارد لي" صور واقعية فائقة الدقة، يقوم برسمها وابتكارها.

ويقول هاورد لي، إن المشاهد يعتقد أن ما يشاهده في الفيديو هي نماذج حقيقية، ثم يرى ما يحصل لها بعد تدميرها ويفهم حينها أنه تعرض للخداع.

ويقدم "هوارد لي" فيديوهات لتصميماته ورسوماته الواقعية علي قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وحقق نجاحا كبيرا ما جعله يعمل مع أكبر الماركات العالمية، وأصبح الآن لكل إنسان الحق أن يشك أيضا فيما يراه.

 

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