بالفيديو| ليس كل ما تراه حقيقيا.. بريطاني يبتكر رسوما واقعية

هوارد لي - الرسام البريطاني
في تقرير مصور نشرته "بي بي سي عربي" عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، استعرض فنان بريطاني "هوارد لي" صور واقعية فائقة الدقة، يقوم برسمها وابتكارها.
ويقول هاورد لي، إن المشاهد يعتقد أن ما يشاهده في الفيديو هي نماذج حقيقية، ثم يرى ما يحصل لها بعد تدميرها ويفهم حينها أنه تعرض للخداع.
ويقدم "هوارد لي" فيديوهات لتصميماته ورسوماته الواقعية علي قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وحقق نجاحا كبيرا ما جعله يعمل مع أكبر الماركات العالمية، وأصبح الآن لكل إنسان الحق أن يشك أيضا فيما يراه.
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