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تصل لـ17 مليون جنيه للمنشور الواحد.. مشاهير يتربحون من "إنستجرام"

اليوم AM 05:37
انستجرام - أرشيفية

انستجرام - أرشيفية

كتب: وكالات

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كثيرون لا يعلمون أن المشاهير يتقاضون أجورا مقابل التدوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبحسب "سكاي نيوز" استطاع عدد من المشاهير أن يكسروا كل التوقعات بتحقيق أرباح ضخمة من حساباتهم على الموقع، حيث حقق بعضهم مبلغاً وصل إلى مليون دولار بما يعادل 17,908 مليون جنيه، للمنشور الواحد.

وإليكم قائمة بالمشاهير الأعلى أجرا على كل منشور بموقع "إنستجرام":

كايلي جينر: مليون دولار للمنشور الواحد، 112 مليون متابع.

سيلينا غوميز: 800 ألف دولار للمنشور الواحد، 139 مليون متابع.

كريستيانو رونالدو: 750 ألف دولار للمنشور الواحد، 137 مليون متابع.

كيم كارداشيان: 720 ألف دولار للمنشور الواحد، 114 مليون متابع.

بيونسيه: 700 ألف دولار للمنشور الواحد، 116 مليون متابع.

دوين جونسون: 650 ألف دولار للمنشور الواحد، 111 مليون متابع.

جاستن بيبر: 650 ألف دولار للمنشور الواحد، 111 مليون متابع.

نيمار: 600  ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.

ليونيل ميسي: 500 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.

كيندال جينر: 500 ألف دولار للمنشور الواحد، 100 مليون متابع.

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