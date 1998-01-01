بالفيديو| "جوجل" تحتفل بمرور 20 عاما على انطلاقها

تحتفل شركة "جوجل" بمرور 20 عاما على انطلاقها في عام 1998، اليوم، وتعتبر جوجل من أكبر شركات الإنترنت علي مستوى العالم، وتقدم أشهر محركات البحث وتمتلك العديد من المواقع الإلكترونية، وهي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان، وتم اختيار اسم "جوجل" الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.

وتقدم "جوجل" عدد من الخدمات لمستخدميها مثل خدمة إرسال واستقبال البريد الإلكتروني "g mail" وخدمة "بلوجر" وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والعديد من الخدمات الأخرى.

ونشر موقع "جوجل" فيديو للاحتفال بمرور 20 عاما على انطلاقه، منذ عام 98، وتناول الفيديو رسالة، أن "جوجل يستطيع إجابتك علي أي سؤال يخطر ببالك".