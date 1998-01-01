آخر الأخبار

بالفيديو| من الكواليس.. سعاد حسني تضرب أحمد زكي بـ"القلم"

بالفيديو| من الكواليس.. سعاد حسني تضرب أحمد زكي بـ"القلم"

نقل مغني راب شهير للمستشفى بسبب تناوله كمية زائدة من رقائق ذرة حارة

نقل مغني راب شهير للمستشفى بسبب تناوله كمية زائدة من رقائق ذرة حارة

بالفيديو| "جوجل" تحتفل بمرور 20 عاما على انطلاقها

بالفيديو| "جوجل" تحتفل بمرور 20 عاما على انطلاقها

بالصور| أم ترمي رضيعها في القمامة.. وصرخة تنقذة من الموت

بالصور| أم ترمي رضيعها في القمامة.. وصرخة تنقذة من الموت

بالفيديو| "جوجل" تحتفل بمرور 20 عاما على انطلاقها

اليوم AM 02:25
جوجل يحتفل بمرور 20 عام

جوجل يحتفل بمرور 20 عام

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

لا تدفع الفواتير التي تصلك عبر البريد الالكتروني!

لا تدفع الفواتير التي تصلك عبر البريد الالكتروني!

حماية المنافسة يفتح ملف احتكار شركات الانترنت

حماية المنافسة يفتح ملف احتكار شركات الانترنت

الغرفة الأمريكية: السيسي يلتقي 20 شركة أمريكية في نيويورك الأحد المقبل

الغرفة الأمريكية: السيسي يلتقي 20 شركة أمريكية في نيويورك الأحد المقبل

"بلومبرج": جوجل تجري منافشات مع شركة "آيفون" لإنتاج هواتف "بكسل 3"

"بلومبرج": جوجل تجري منافشات مع شركة "آيفون" لإنتاج هواتف "بكسل 3"

تحتفل شركة "جوجل" بمرور 20 عاما على انطلاقها في عام 1998، اليوم، وتعتبر جوجل من أكبر شركات الإنترنت علي مستوى العالم، وتقدم أشهر محركات البحث وتمتلك العديد من المواقع الإلكترونية، وهي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان، وتم اختيار اسم "جوجل" الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.

وتقدم "جوجل" عدد من الخدمات لمستخدميها مثل خدمة إرسال واستقبال البريد الإلكتروني "g mail" وخدمة "بلوجر" وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والعديد من الخدمات الأخرى.

ونشر موقع "جوجل" فيديو للاحتفال بمرور 20 عاما على انطلاقه، منذ عام 98، وتناول الفيديو رسالة، أن "جوجل يستطيع إجابتك علي أي سؤال يخطر ببالك".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| هل كان "لوسي ابن طنط فكيهة" رأفت الهجان الحقيقي؟

بالفيديو| هل كان "لوسي ابن طنط فكيهة" رأفت الهجان الحقيقي؟

لفت أنظار الفتيات إليه، كان الجميع في "إشاعة حب" يحلم به ليكون فتى أحلامهم، ولكن في المقابل استهزأ به الفنان يوسف وهبي، فمنذ دخول "لوسي"، بخطوات راقصة وشعر
"الصديق الجدع" في واقعة "التلميذ الباكي": خبيته من عيون الناس.. دا صاحبي

"الصديق الجدع" في واقعة "التلميذ الباكي": خبيته من عيون الناس.. دا صاحبي

الصداقة، كنز كبير شكّّل للبالغين أرقا أو هدفا.. أن تجد خِلا وفيا يضايقه ما يضايقك ويفرحه ما ينالك من رضا، هو النصر المبين، الذي قد يجعلك تكمل مش
فيديو| "ماكنتش مستني منكم كدا".. ترامب يرد على سخرية زعماء العالم منه

فيديو| "ماكنتش مستني منكم كدا".. ترامب يرد على سخرية زعماء العالم منه

"طب يرضيكوا كدا، ماكنتش مستني منكم كدا"، هذا كان لسان حال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أمام قادة العالم، بعد أن وقف يتباهى تباهيا، رآه الحضو
الحكم على ممثل أمريكي بالسجن 10 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي

الحكم على ممثل أمريكي بالسجن 10 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي

قضت محكمة أميركية بالسجن ما بين ثلاث وعشر سنوات على الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة..
بالفيديو| رقصة رومانسية في حفل زفاف تتحول لمصارعة حرة بين العروسين

بالفيديو| رقصة رومانسية في حفل زفاف تتحول لمصارعة حرة بين العروسين

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرقصة رومانسية بين عروسين في حفل زفاف تنقلب إلى مباراة مصارعة حرة.