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بالصور| "مساعد طباخ".. تعرف على حبيب مايا خليفة الجديد

منذ 49 دقيقة
مايا خليفة

مايا خليفة

كتب: الوطن

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نشرت مايا خليفة، إحدى مشاهير موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة تجمعها مع شاب قالت إنه "حبيبها"، عبر حسابها الرسمي على الموقع الشهير.

وشاركت مايا عدة صور مع متابعيها لها وهي وحبيبها الجديد، وكتبت "أول ليلة في استوكهولم كانت رائعة ولا تصدق، شكرا جزيلا يا حبيبي".

وعن حبيب مايا خليفة الجديد فهو يدعى روبرت ساندبرج، ويبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل كمساعد أول طباخ "شيف" في واحد من أشهر المطاعم في الدنمارك.

ويقع المطعم الذي يعمل به ساندبرج في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، ويسمى "Kong hans kælder"، وموجود في واحد من المباني العريقة في الدنمارك.

وبحسب موقع "journalpost"، فاز روبرت ساندبرج من قبل في مسابقة كبيرة للطهاة الشباب تسمى تحدي الشيف هانز ببوزيتشكنز للشباب، وهي مسابقة عالمية.

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