نقل مغني راب شهير للمستشفى بسبب تناوله كمية زائدة من رقائق ذرة حارة

نقل مغني راب شهير للمستشفى بسبب تناوله كمية زائدة من رقائق شيتوس الحار
قال مغني الراب الشهير، ليل زان، إنه نقل للمستشفى بعد تناوله كمية كبيرة جدًا من "الشيتوس الحار"- رقائق ذرة مقرمشة.
وقال زان، في فيديو نشر على حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أعتقد أنني أكلت كثير من الشيتوس الحار، ونتج أضرار كبيرة في معدتي وتقيأت دماء"، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
ونشر ليل زان هذا الفيديو قبل جولته الغنائية التي بدأت في مدينة "نيويورك" الأمريكية، أمس الأربعاء.
وحذر ليل متابعيه، قائلا: "كن حذراً أيضاً، شيتوس الحار عبارة عن جحيم مؤلم".
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