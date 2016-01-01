"أوبر" تدفع 148 مليون دولار غرامة تورطها في قضية اختراق بيانات

وافقت شركة "أوبر" الأمريكية للنقل، على دفع 148 مليون دولار على خلفية تورطها في قضية خرق بيانات في عام 2016، وفقا لمكتب النائب العام في كاليفورنيا.

وسمح الاختراق الذي كشف عنه العام الماضي، لشركة "أوبر" في الوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بـ 57 مليون راكب، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة، وأخفت الشركة لأكثر من عام هذا الأمر، حسب شبكة "CNBC" الأمريكية.

وقال النائب العام في كاليفورنيا كزافييه بيسيرا، في بيان، إن قرار أوبر للتغطية على هذا الخرق كان انتهاكًا صارخًا لثقة الجمهور، وفشلت الشركة في حماية بيانات المستخدم، وإخطار السلطات عندما تم كشفها، وتماشيًا مع ثقافتها المؤسسية في ذلك الوقت، أخفت أوبر الاختراق تحت السجادة بشكل متعمد وتجاهلت القانون.

وأضاف كبير المسؤولين القانونيين في "أوبر" توني وست: "نعلم أن كسب ثقة عملائنا والمنظمين الذين نعمل معهم على مستوى العالم ليس عملا سهلا، وسنستمر في الاستثمار في الحماية للحفاظ على عملائنا وبياناتهم آمنة ومأمونة، ونحن ملتزمون بالحفاظ على علاقة بناءة وتعاونية مع الحكومات في جميع أنحاء العالم".