WWE تنشر بوستر "سوبر شو داون".. يضم "الحانوتي" وتريبل إتش وجون سينا

نشرت شركة WWE عبر قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب" الملصق الدعائي لعرض المصارعة الحرة المثير الذي ستنظمه الشركة في ملبورن بأستراليا بعنوان "سوبر شو داون" Super Show-Down، والمقرر إقامته في 6 أكتوبر المقبل.

وسيتضمن العرض مباراة بين أندرتيكر وتريبل إتش، وجون سينا مع بوبي لاشلي ضد كيفين أوينز وإلياس، ومباراة ذا ميز ضد دانيال براين لتحديد المنافس على حزام بطولة WWE للوزن الثقيل، وغيرها من المباريات الزوجية والفردية والنسائية.

وسيستعين أندرتيكر بـ"أخيه" كين ليكون بجانبه، بينما سيستعين تريبل إتش بصديقه شون مايكلز.