عاشت مع جثة والدتها لشهور حتى تحللت "لكي ترى مراحل الموت"

اعتقلت السلطات الأمريكية في ولاية "كارولينا الشمالية"، أمس، سيدة تركت جسد والدتها البالغة من العمر 93 عامًا، في منزلها بعد موتها بشهور، ولم تدفنها إلى أن تحلل جسدها لأنها "أرادت رؤية مراحل الموت".

واتصلت دونا سو هودجنز، البالغة من العمر 69 عامًا، بحانوتي لتبلغه عن وفاة والدتها ليقوم باللازم لدفنها، وعندما وجد الحانوتي الجثة بهذه الحالة المتحللة اتصل بالشرطة، حسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وقال رئيس الشرطة، تيري ديفيز، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الضباط ذهبوا إلى منزل هودجنز لإجراء فحص للرعاية الاجتماعية ووجدوا هيئة والدتها نيلي ماي "جثة متحللة بشدة".

وكشف التحقيق، عن أن الجثة كانت موجودة في المنزل لعدة أشهر قبل أن تتصل هودجنز بالحانوتي وتخبر الناس عن وفاة والدتها.

وكتبت ديفيس، أن المحققين عندما سألو هودجنز عن الأمر قالت لهم إنها لم تبلغ عن الوفاة منذ أشهر لأنها كانت "لا تعرف شيء عن مراحل الموت، وأرادت رؤية هذه المراحل".