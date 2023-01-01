بالصور| رئيسة كرواتيا تخطف الأنظار من جديد في اجتماعات الأمم المتحدة

نشرت الرئيسة الكرواتية، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك"، صورًا لها أثناء مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 التي بدأت يوم السبت الماضي.

وخطفت كيتاروفيتش، كعادتها الأنظار بصورها التي نشرتها مع زعماء وقادة العالم المشاركين في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73.

وهذه ليست أول مرة تلفت رئيسة كرواتيا الأنظار إليها خلال حدث عالمي مهم كاجتماعات الأمم المتحدة، فخلال بطولة مونديال روسيا 2018 كانت محط أنظار الكثيرين حول العالم، وخاصة بعد أن وصل منتخب بلدها لنهائي البطولة.