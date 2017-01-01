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نجت من الموت بأعجوبة.. عقرب سام يختبئ في حفاضة رضيعة ويلدغها سبع مرات

منذ 43 دقيقة
العقرب لدغ الطفلة سبع مرات قبل انتزاعه من حفاضتها

العقرب لدغ الطفلة سبع مرات قبل انتزاعه من حفاضتها

كتب: لمياء محمود

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يبدو أن نصيحة الجدات بخلع الحفاضات لم تكن من فراغ، حيث عثرت أم على عقرب سام فى حفاظة ابنتها"صوفيا" المولودة حديثا فى البرازيل.

وبحسب موقع "ذا صن" البريطاني، قالت الأم " فرناندا" 25 عاما، إنها شعرت بالرعب بعد مشاهدتها لعقرب داخل حفاضة طفلتها في أثناء استحمامها، ولكنها خافت من الإمساك به فذهبت مسرعة إلى مستشفى "فيتوريا دا كونكيستا" بولاية "باهيا" فى شمال البرازيل، وساعدها حارس الأمن فى التخلص من العقرب.

وعند فحص الطفلة اكتشف الأطباء أن العقرب لدغها سبع مرات، ما أدى لتسارع فى ضربات القلب، وفرط اللعاب، وفقدان شديد فى الشهية، وهو ما استوجب حصولها على ست جرعات طارئة من مصل مضاد للسم، وحجزها فى العناية المركزة، حتى تماثلت للشفاء.

وقال "دانييل ريبوكاس" مدير مركز معلومات أمانة الصحة فى ولاية "باهيا"، إنه يجب أن يعالج الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى سبع سنوات، والذين هم ضحايا للسعات العقرب الأصفر السام، فى غضون ساعتين على الأكثر من التعرض للدغ، مؤكدا أن الطفلة خرجت مذ ثلاثة أسابيع وهى بصحة جيدة، وأنه منذ الحادث رفضت العائلة العودة إلى المنزل المستأجر مؤخرا والذى تم بناؤه بالقرب من مجارى مفتوحة، وتركوا جميع ملابسهم وأثاثهم ومتعلقاتهم وانتقلوا على الفور إلى منزل أحد الأقارب.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الصحة البرازيلية أن المخلوقات المميتة كانت مسؤولة عن 184 حالة وفاة فى البرازيل تفوقت على لدغات الثعابين التى قتلت 105 شخصا فى عام 2017.

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