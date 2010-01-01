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6 مفاجأت لن تتوقعها في هاتف "سامسونج جلاكسي إس 10" الجديد

منذ 44 دقيقة
هواتف

هواتف

كتب: وكالات

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بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر الصحفي لسامسونج جلاكسي في الـ11 من كتوبر القادم كشفت  تقارير إخبارية عن 6 مفاجأت لم يتخيل مستخدمو الهواتف الذكية وجودها، والتي ستظهر للمرة الأولى في هاتف "سامسونج جلاكسي إس 10".

وأفاد موقع "سبوتنك" الروسي أن المفاجأت الست لسامسونج جلاكسي إس 10 كالتالى: 

1- مستشعر جديد للبصمة ستغير "سامسونج" من موقع مستشعر بصمات الأصابع في "جلاكسي إس 10"، وستدمجه في شاشة العرض، ما يوفر مساحة، ويجعل شكل الهاتف أخف وأجمل.

2- سيتم دعم "جلاكسي إس 10" لأول مرة بـ5 كاميرات دفعة واحدة، ثلاث كاميرات بجانب الفلاش في الجهة الخلفية، وكاميراتين في الجهة الأمامية، ما يوفر إمكانيات تصوير هائلة.

3- سيتم طرح "جلاكسي إس 10" بثلاث طرازات، أحدها سيكون مسطحا واقتصادي بصورة كبيرة.

4- سيكون حجم شاشة "جلاكسي إس 10" السوبر أموليد المنحنية 5.8 بوصة، أما شاشة "جلاكسي إس 10 بلس" سيكون 6.44 بوصة، فيما سيكون الطراز الثالث بتصميم مسطح اقتصادي.

5- ستدعم نموذجين من هواتف "جلاكسي إس 10" شبكات الجيل الرابع "LTE".

6- سيتم دعم نسخة "جلاكسي إس 10 بلس" بتقنية الجيل الخامس.

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