هواتف أبل الجديدة تواجه مشكلة خاصة بشبكات "الواي فاي".. تعرف عليها

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منذ 45 دقيقة
هواتف آبل

هواتف آبل

كتب: وكالات

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ظهرت مشكلة جديدة في أحدث هواتف أبل الأمريكية "آيفون XS"، و"آيفون XS Max"، حيث أوضحت شبكة "زد نت" التقنية المتخصصة أن عدد من أصحاب الهواتف الجديدة واجهوا مشكلة متعلقة بضعف استقبال إشارات الإنترنت اللاسلكي "WiFi"، وشبكات الجيل الرابع "LTE".

وأشارت الشبكة أن هذه التقنية كانت نقطة تفوق "أبل" وهواتف "آيفون" على مر العصور، لتمتعها بالإشارات الأقوى فيما يتعلق بالإنترنت والاتصالات، بحسب ما نقلته "سبوتنك". 

وتقدم عدد من المستخدمين بشكاوى رسمية عبر منتديات أبل الرسمية، حول ضعف إشارات الإنترنت والاتصالات في هاتفي "آيفون XS"، و"آيفون XS Max"، مقارنة بما كانوا يتمتعون به في النسخ السابقة من هاتف "آيفون".

ولم تعترف "أبل" حتى الآن بتلك المشكلة، لكنها ردت بأنها ستبحث تلك المشكلة، وفي حال تأكدها ستطرح تحديثا لنظام تشغيل "آي أو إس 12" لحلها بأسرع وقت.

ولم يكن هذا هو العيب الأول الذي ظهر في هواتف أبل الجديدة فقد تحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن ظهور أول عيب تقني في هاتف "آيفون XS Max"، حيث اكتشفوا وجود عيب تقني خطير في شاشة الهاتف، تتعلق بوجود "خط أخضر" داخل الشاشة، لا يمكن محوه أو مسحه عند تشغيل الهاتف.

 

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