بالفيديو| ويل سميث يقفز فوق منطقة جبلية في عيد ميلاده الخمسين

قرر ويل سميث الاحتفال بعيد ميلاده الخمسين بتجربة مثيرة، تمثلت في القفز فوق منطقة جبال جراند كانيون في الجزء الشمالي الغربي من ولاية أريزونا الأمريكية، وعرض التجربة على قناته الخاصة على "يوتيوب" ليراها العالم، حيث تم رفعه في الهواء وهو يقف على جانب المروحية وبدأ في العد التنازلي ليقوم بالقفز.

وبدأت تصدر صرخات من المتفرجين، الذين يتابعون الحدث على الأرض، ويبدو أن سميث سمعهم بينما كان يرتفع في الهواء، وأظهر الفيديو لقطة مقربة لعائلة سميث وأصدقائه بما في ذلك الممثل السابق "ألفونسو ريبيرو" وهو ما شجعه على التجربة وبعدما هبط سميث إلى الأرض احتضنوه في لفتة سعيدة بتجربته.

ووصف ويل سميث تجربته قائلا، "لن أكون خائفا من أي شيء بعد ذلك. أشعر كثيرا بالسعادة"، ولكن الحبل المستخدم كان يشعره برعب كامل، وعن ذلك أوضح "عندما يعمل الحبل فأنا سعيد بعمله، وأشعر بأنه مجرد ملعقة والمروحيات بعيدة وأنا لا أسمعها. هي تجربة النعيم وكانت مذهلة. بالتأكيد سأقوم بذلك مرة أخرى".

وكان ويل سميث، قد نشر عبر حسابه الخاص على موقع "انستجرام" صورة تجمعه بعائلته وأصدقائه في الساعات التي سبقت قفزته، وتمنى له المعلقون عيد ميلاد سعيد، وعلق آخر قائلا "إنهم أروع عائلة".