بالفيديو| في ذكرى ميلادها.. أشهر مونولوجات ثريا حلمي

تميزت بخفة ظلها وبساطتها في تقديم فن المونولوج وقدمت ثنائيا ناجحا مع الفنان إسماعيل ياسين في أكثر من عمل فني..

إنها الفنانة ثريا حلمي، التي تحل، اليوم، ذكرى عيد ميلادها، إذ ولدت في 26 سبتمبر من عام 1923، وتميزت في فن المونولوج إذ تعتبر من رواده بمصر والوطن العربي.

اسمها الحقيقي "زكية علي محجوب" وكان الصحفي بمجلة الصباح مصطفي القشاش، قد اختار لها اسمها الفني الذي تعرفت به على الجمهور في أعمالها السينمائية والمسرحية، فهي ولدت في عائلة فنية حيث كان لديها أخت مطربة وكانت تذهب بصحبتها إلى المسرح وتقدم بعض الوصلات الغنائية بين فصول المسرحية ومن هنا بدأت رحلتها في فن المونولوج.

قدمت ثريا حلمي ما يقارب من 300 مونولوج وقامت بالتمثيل في أفلام سينمائية مثل "إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، بشرة خير، حلال عليك، أحبك أنت، الجوع، وصاحبة الملاليم" وقامت بالتمثيل في مسلسل "هو وهي" أمام سعاد حسني، وفارقت الحياة في 9 أغسطس من عام 1994.

وفي عيد ميلادها يستعرض "الوطن" أبرز المونولوجات التي قامت بتقديمها الفنانة ثريا حلمي.

- مونولوج أما أنت جريء والله.. من فيلم "لو كنت غني" 1942

- مونولوج أنا كده طبعي كده مع إسماعيل ياسين.. من فيلم "من الجاني" 1944

- أغنية يا إسكندرية مع شادية.. من فيلم "صاحبة الملاليم" 1949

- مونولوج سوق الجمال مع إسماعيل ياسين.. من فيلم "حلاق بغداد" 1954

- مونولوج كان له بيتين.. من فيلم "إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة" 1955