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بالفيديو| رقصة رومانسية في حفل زفاف تتحول لمصارعة حرة بين العروسين

اليوم AM 05:35
صورة للعروسين من الحفل

صورة للعروسين من الحفل

كتب: أحمد حامد دياب

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تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرقصة رومانسية بين عروسين في حفل زفاف تنقلب إلى مباراة مصارعة حرة.

ويظهر في الفيديو عروسين يبدو من هئيتهم أنهم أجانب وبدأو في رقصة رومانسية ثم تحولوا لاستعراض رياضي لحركات المصارعة الحرة وسط تفاعل الحضور.

وانتهى الاستعراض بعودة العروسين مرة أخرى إلى الرقصة الرومانسية بعد أداء عدد من حركات "التثبيت" في المصارعة الحرة.

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