بالصور| قلبه يتوقف ويعود للحياة.. مواطن أمريكي مٌصاب بمرض نادر

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ويجينز - المصاب بمتلازمة الموت المفاجيء

ويجينز - المصاب بمتلازمة الموت المفاجيء

كتب: حاتم سعيد حسن

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كان "كارل ويجينز" يقود سيارته مع والدته في مدينة ليبرتي بولاية تكساس الأمريكية في شهر مارس الماضي قبل أن ينهار فجأة خلف عجلة القيادة، لتسرع والدته التي كانت قادرة على السيطرة على السيارة حتى لا يتعرضوا لحادث سير وقام أحد المارة بالاتصال برقم الطواريء 911، ووصل الضباط إلى مكان الحادث وحاولوا مساعدة "ويجنيز" البالغ من العمر 54 عاما، وتم نقله بواسطة طائرة مروحية إلى مركز Memorial Hermann-Texas الطبي في هيوستن بحسب "ديلي ميل".

واكتشف الأطباء أن "ويجنيز" لديه مرض وراثي نادر يسمى متلازمة الموت المفاجيء "متلازمة بروغادا" والذي يؤدي إلى سكتة قلبية مفاجأة دون أي أعراض ملحوظة.

وقال الدكتور "سيدارت موكيرجي" طبيب القلب في ميموريال هيرمان إن التشخيص كان واضحًا بعد أن نظر إلى نتائج اختبار "ويجينز"، وقال لـ "آيه بي سي 13": قمنا بتقييم رسم القلب الكهربائي الخاص به ولاحظنا أنه حصل على ما نسميه نمط بروجادا، متلازمة "بروغادا"، وهي نوع من متلازمة الموت المفاجئ، وهي عبارة عن اضطراب وراثي في القلب الذي يحدث في غرف القلب السفلى.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، يرجع ذلك أساسا إلى حدوث طفرة في جين SCN5A، الذي يوفر تعليمات لصنع قناة الصوديوم، وتنقل هذه القناة أيونات الصوديوم الموجبة الشحنة إلى خلايا عضلة القلب، والتي تلعب دورًا في التحكم في إيقاع القلب، وكثير من المصابين بهذا المرض لا يعرفون أنهم مصابون به ولا يذهبون إليه لعدم وجود أعراض ملحوظة.

وبالرغم من ذلك ومع ذلك، هناك علامات على وجود "نمط بروغادا" مثل الدوخة والإغماء وعدم انتظام ضربات القلب وصعوبة في التنفس، وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يكون الموت المفاجئ هو المظهر الأول للمرض، وفقا للمنظمة الوطنية للأمراض النادرة وتقول المعاهد الوطنية للصحة إن عدد الذين يعانون من المرض يقدر بحوالي ألف شخص في العالم.

ولعلاج "ويجينز" قام الأطباء بتركيب ما يعرف باسم جهاز إزالة الرجفان القلبي (ICD)، ترتبط نهايتان من سلك الرصاص المعزول المرن بغرف الضخ السفلي في القلب، وفقاً لمايو كلينيك.

قال "ويغينز" إنه يعمل بشكل جيد منذ الحصول على التصنيف الدولي للأمراض وأنه لم يعد يخاف من الموت، وأضاف لصحيفة "ABC 13" أعتقد أنه إذا وضع أحدهم بندقية على رأسي وهدد بقتلي، سأقول: "أطلقوا النار على أفضل صورة، لقد جربت الموت من قبل".

 

 

 

 

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