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بالفيديو| أغرب طريقة لصيد السمك في سريلانكا

اليوم AM 04:28
صيد الأسماك في سريلانكا

صيد الأسماك في سريلانكا

كتب: حاتم سعيد حسن

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مازال بعض الصيادين في سريلانكا يستخدمون الأسلوب القديم في الصيد عن طريق ركائز خشبية في البحر حفاظا على تلك الطريقة من الاندثار.

ففي تقرير مصور نشرته "CNN عربي" علي قناتها بموقع "يوتيوب" تناولت فيه تواجد صيادين السمك وهم على ركائز خشبية يقومون بالصيد في المياه المحيطة بسريلانكا، فيتدلى الصيادون من ركائز خشبية مصنوعة يدويا ومثبته في رمال البحر، ولم يبقى غيرهم حتى الآن في العالم من يستخدم تلك الطريقة في الصيد.

ويقول أحد الصيادين ويدعى "أنورا ألويس" أنه يقوم بالاصطياد بطريقة الركائز الخشبية لمدة ساعتين في الصباح وساعتين في المساء وبأنه يوجد لديهم مكان محدد يقومون فيه بالصيد طوال العام، وأضاف بأن العمود الذي يقومون بتثبيته في البحر يظل ثابتا لمدة 4 أشهر وحين يتأكل يقومون باستبداله، وعادة في موسم الصيد يصطاد "أنورا" ما بين 4 الي 5 كيلوجرامات من السمك وبالطبع لم يعد صيد السمك مربحا كما كان في الماضي ويعملون بجانبه أعمالا أخرى ليقوموا بتسديد نفقات حياتهم ولكنهم مستمرون في الصيد بتلك الطريقة حفاظا علي احياء تلك الطريقة التي تناقلتها الأجيال فيؤكد "أنورا" بأنه تعلم الصيد من والده ووالده تعلم من جده وهكذا.

وتعود طريقة الصيد بالركائز الخشبية في سريلانكا الي فترة الحرب العالمية الثانية ففي هذا الوقت أدى نقص الطعام وقلة قوارب الصيد الي دفع الصيادين في التفكير لابتكار طريقة جديدة لصيد الأسماك، وبعد أن توصلوا الي طريقة الركائز الخشبية في الصيد ساعدتهم علي الحصول بصيد وفير من الأسماك.

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