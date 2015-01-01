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الكلب "دالاس" ضابط شرطة في ولاية فرجينيا الأمريكية

اليوم AM 04:28
الكلب دالاس

الكلب دالاس

كتب: حاتم سعيد حسن

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في وقت سابق كانت حياة الكلب "دالاس" البالغ من العمر 3 سنوات محاطة بالكثير من المخاطر في كندا ولكن يبدوا أن الحياة قررت إعطاءه فرصة أخرى في قسم شرطة مدينة هونكر بولاية فرجينيا الأمريكية، فتسلم قسم الشرطة الكلب وتم تدريبه ليصبح ضابطا رسميا.

وكان تم مصادرة الكلب "دالاس" مع كلاب أخرى من قبل المسؤولين في جمعية أنتاريو للوقاية عام 2015 ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" أن وثائق المحكمة أثبتت أن الكلاب تعرضوا للقسوة وكانوا مقيدين بالمخاطر وعثر علي العديد من المنشطات وأغراض الكلاب في العقار الذي وجدوهم به.

وعلي الرغم من انقاذ 21 كلب من ضمنهم "دالاس" كان يتم أن يتخذ ضدهم قرار القتل الرحيم بحسب "فوكس نيوز" وبعد معركة قانونية طويلة تم أخذ الكلب "دالاس" وبعض الكلاب الأخرى من قبل منظمة تدعى "الأخوات" والتي تقع في فلوريدا والتي تقوم بمساعدة الكلاب التي تجد صعوبة في تبنيها أو عدم العثور علي منازل.

وبعد مراقبة للكلب "دالاس" قام بها "جين دين" مؤسس ورئيس منظمة أخوات قال لصحيفة "واشنطن بوست" كنا نعلم أن دالاس يمتلك الكثير من المواهب ولديه مزيج مثالي ليكون كلب شرطة"، وحينها قرر دين الانضمام الي مشروع  Throw Away Dogs  والذي يقوم بتدريب "دالاس" علي شم المخدرات والتعرف عليها وقرروا تغطية تكاليف التدريب باهظة الثمن والتي يمكن أن تتجاوز 10.000 دولار.

 وقالت "كارول سكازياك" ، مؤسس مشروع Throw Away Dogs ، لـ "فوكس نيوز" يوم الثلاثاء إن الكلب دالاس لديه "أطنان من الطاقة"، وأضافت إن دالاس تتدرب منذ نهاية شهر أغسطس ، مما يجعله واحدا من الكلاب القلائل في البلاد للذهاب من حلقة القتال إلى التدريب ككلب بوليسي ووصفته بأنه رائد لكلاب الشرطة في التدريب، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ومن المقرر أن ينتقل دالاس إلى ولاية فيرجينيا يوم الأحد حيث سيكمل تدريبه مع مدربه المستقبلي، وقال بروس مايرز ، الذي يعمل مع دالاس ، لصحيفة واشنطن بوست: "الكلب دالاس سينقذ حياة الكثيرين، إذا ساعد في إخراج كتلة من الهيروين من الشارع ، فإن ذلك يمكن أن يوفر 1000 شخص. وسيكون ماهرا بشكل لا يصدق عندما يغادر هنا ".

وقال سكازياك إن قسم الشرطة متحمس للغاية للترحيب بدالاس، لديه قصة كبيرة في الخلف ويحتاج حقًا إلى هذه الفرصة الثانية. إننا نشعر بسعادة غامرة لأن نكون جزءًا منه.

 

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